рф предложила безвизовый режим пяти странам Сегодня 19:14 — Мир

рф предложила безвизовый режим пяти странам

россия с целью привлечения обеспеченных туристов предложила ввести взаимный безвизовый режим Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии.

Об этом сообщают РосСМи со ссылкой на главу Минэкономразвития россии Максима Решетникова.

По его словам, на 2024 год стоит задача продвигать страну на зарубежных рынках, но до этого «необходимо было решить ряд других задач — прежде всего это вопрос с визами».

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«У нас с 1 августа заработала электронная виза, 30 тысяч иностранцев уже приехали за август, половина из них — граждане Китая. Рассчитываем, что дальше это будет существенный драйвер», — отметил Решетников.

Он добавил, что соглашения о групповых безвизовых поездках заработали недавно с Ираном и Китаем, однако не все еще работает идеально. По словам министра, по Индии стоит такая же задача.

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Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил , что с целью уменьшения российских доходов необходимо ограничить использование россией теневого флота и усилить контроль за соблюдением цен на нефтяные грузы из рф.

По убеждению Ермака, улучшение соблюдения введенных санкций и принятие новых предложений группы позволит дополнительно уменьшить российские доходы от энергоносителей минимум вдвое.

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