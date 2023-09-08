В ОП пояснили, як зменшити російські доходи — Finance.ua

В ОП пояснили, як зменшити російські доходи Сьогодні 10:45 — Світ

В ОП пояснили, як зменшити російські доходи

З метою зменшення російських доходів необхідно обмежити використання росією тіньового флоту і посилити контроль за дотриманням цін на нафтові вантажі з рф.

Такого висновку дійшла Міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії, яку очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак спільно з директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), послом Майклом Макфолом. Як повідомив керівник ОП у Telegram , санкційна група Макфола-Єрмака підготувала два нові документи: щодо посилення енергетичних санкцій та щодо важливості конфіскації російських державних активів.

Зокрема, у новому аналітичному документі група надає докладні пропозиції щодо вдосконалення та посилення санкційного тиску на енергетику країни-агресора.

Читайте також Санкції залишаться: суд ЄС відхилив скаргу російського олігарха

На переконання Єрмака, покращення дотримання запроваджених санкцій та ухвалення нових пропозицій групи дасть змогу додатково зменшити російські доходи від енергоносіїв щонайменше удвічі.

«За нашими оцінками, нині санкції зменшують доходи рф приблизно на 5−7 мільярдів доларів на місяць. Різке падіння рубля підтверджує наявність проблем в економіці. Але цього абсолютно недостатньо. Лише вдосконалення механізмів реалізації наявних санкцій може додатково зменшити доходи рф від нафти та газу ще на 2−4 мільярди доларів на місяць», — наголосив Єрмак.

Читайте також Санкції в дії: у Німеччині в росіян конфісковують авто

У цьому зв’язку пропонується посилити дотримання обмеження цін на нафту, зокрема, щоб підтвердження цін на російські нафтові вантажі могли видавати лише трейдерам із «білого списку».

Також запропоновано обмежити використання росією її тіньового флоту.

«Вони високоліквідні, є безперечною власністю рф, чий уряд віддав наказ про вторгнення в Україну. Отже, російський уряд має платити за відбудову України коштами Центрального банку», — пояснив Єрмак.

Читайте також Боррель розповів про вплив санкцій на економіку рф

«Україна запропонувала партнерам концепцію спеціального міжнародного компенсаційного механізму. Він передбачатиме створення та функціонування міжнародного реєстру збитків, міжнародної комісії, яка розглядатиме заяви та присуджуватиме суми компенсацій, та компенсаційного фонду, із якого здійснюватимуться виплати. Цей механізм запропоновано на базі резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.