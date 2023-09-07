В россии окончательно пропал бензин: топлива нет даже на жатву — Finance.ua

В россии окончательно пропал бензин: топлива нет даже на жатву Сегодня 16:15

В России усугубляется проблема с отсутствием запасов горючего на АЗС, поскольку дефицит горючего может остановить уборку урожая и посев озимых.

Как сообщает российский Интерфакс , такое заявление сделал министр сельского хозяйства рф Дмитрий Патрушев, отметив при этом, что если еще неделю назад речь шла о высоких ценах на горючее, то теперь его нет вообще.

«У нас проблемы именно уже с наличием. Мы сейчас остановим и сбор урожая, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа… Проблема с горючим — вопиющая, ею надо всем заниматься», — отметил Патрушев, подчеркнув при этом, что работа с нефтеперерабатывающими заводами ведется в ручном режиме по каждому региону. Приходится искать горючее для сельхозпредприятий, поскольку решать проблему нужно «экстренно».

15 августа 2023 стало известно о том, что в аннексированном Крыму заканчиваются запасы бензина, а цены растут как на дрожжах. Оккупационная администрация пыталась успокоить местное население и заявляла, что горючего хватает в полном объеме, хотя на самом деле запасов на полуострове практически нет. У АЗС были километровые очереди из автомобилей.

По состоянию на 22 августа 2023 г. сообщалось о том, что в россии на АЗС полностью исчезло топливо. Из продажи исчез и дизель, и бензин. Отсутствие топлива было зафиксировано в Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях. Также топлива нет на заправках в Новосибирской, Рязанской и Самарской областях, а также в Калмыкии. Кроме того, бензин начал пропадать в оккупированном Крыму.

УНІАН По материалам:

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