Резиденты «Дія.City» за год увеличили уплату налогов более чем в два раза — Finance.ua

Резиденты «Дія.City» за год увеличили уплату налогов более чем в два раза Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Резиденты «Дія.City» за 2024 год уплатили в госбюджет более 18 млрд грн налогов. Это рекордная сумма за три года.

Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По итогам 2023 года было уплачено 8,5 млрд грн.

«Чтобы предприниматели работали честно, они должны получать самые выгодные условия для развития своих дел. Это удалось воплотить в Дія. City, к пространству присоединились уже 1522 резидента», — отметил Федоров.

Он напомнил, что налоги от резидентов идут на поддержку армии, экономики и восстановление страны.

В Дія. City технологический бизнес может строить прозрачную корпоративную инфраструктуру компании, пользоваться выгодными инструментами для привлечения инвестиций, добавил Федоров.

и т. д. Напомним, заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, отвечающий за стартап-экосистему, рассказал о проекте «Дія.City City Invest», который должен стимулировать запуск венчурных фондов в Украине. Его цель — создать условия, чтобы можно было просто открыть венчурный фонд по стандартной модели с генеральными партнерами (GP), лимитированными партнерами (LP), мандатами

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