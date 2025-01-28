Резиденты «Дія.City» за год увеличили уплату налогов более чем в два раза — Finance.ua
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Резиденты «Дія.City» за год увеличили уплату налогов более чем в два раза

Казна и Политика
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Резиденты «Дія.City» за 2024 год уплатили в госбюджет более 18 млрд грн налогов. Это рекордная сумма за три года.
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
По итогам 2023 года было уплачено 8,5 млрд грн.
«Чтобы предприниматели работали честно, они должны получать самые выгодные условия для развития своих дел. Это удалось воплотить в Дія. City, к пространству присоединились уже 1522 резидента», — отметил Федоров.
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Он напомнил, что налоги от резидентов идут на поддержку армии, экономики и восстановление страны.
В Дія. City технологический бизнес может строить прозрачную корпоративную инфраструктуру компании, пользоваться выгодными инструментами для привлечения инвестиций, добавил Федоров.
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Напомним, заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, отвечающий за стартап-экосистему, рассказал о проекте «Дія.City City Invest», который должен стимулировать запуск венчурных фондов в Украине. Его цель — создать условия, чтобы можно было просто открыть венчурный фонд по стандартной модели с генеральными партнерами (GP), лимитированными партнерами (LP), мандатами и т. д.
По материалам:
Finance.ua
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