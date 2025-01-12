В 2024 году количество резидентов «Дія.City» выросло в 2,4 раза — Finance.ua

В 2024 году количество резидентов «Дія.City» выросло в 2,4 раза
К специальному налоговому режиму для IT-отрасли «Дія.City» в течение 2024 года присоединилось 880 новых резидентов, что в 2,4 раза больше, чем в 2023 году.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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«Дія.City» — это государственная инициатива, предлагающая специальный налоговый режим для украинских технологических предприятий.
Среди новых резидентов:
- Grammarly
- Rakuten Viber
- Petcube
- Intellias
- Netpeak
Также в прошлом году была запущена платформа CodeUA, которая помогает иностранным клиентам находить украинских подрядчиков.
На платформе зарегистрировано 638 украинских компаний и более 100 иностранных клиентов.
В рамках «Дія» стартовала программа э-резидентства, позволяющая иностранцам регистрировать компании в Украине и платить налоги в украинский бюджет.
«На следующий год планов еще больше, развитие цифровой экономики — один из приоритетов. Это путь к росту ВВП, укреплению экономики и армии», — добавил Федоров.
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