В Минцифре объяснили, почему сняли требование относительно зарплаты 20 тыс. грн для сотрудников компаний — резидентов «Дія.City» Сегодня 18:30 — Казна и Политика

В Минцифре объяснили, почему сняли требование относительно зарплаты 20 тыс. грн для сотрудников компаний — резидентов «Дія.City»

Требование о месячной заработной плате 20 тыс. грн для бронирования сотрудников компаний — резидентов «Дія.City» снято, поскольку технически размер зарплаты человека рассчитывается через сумму Единого социального взноса (ЕСВ), и для резидентов пространства он фиксированный на уровне 22%.

«Постановление Кабмина (№ 1362 от 29 ноября 2024 года. — Ред.) о новом порядке бронирования предусматривает исключение для резидентов „Дія.City“, поскольку технически размер заработной платы лица считается именно через сумму уплаченного ЕСВ. В „Дія.City“ размер ЕСВ фиксированный — 22% от минимальной зарплаты», — сообщили в пресс-службе Минцифры в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Кроме того, там уточнили, что к резидентам «Дія.City» еще на этапе получения статуса резидента применяют ряд критериев, один из которых — требование о среднеучетной зарплате в компании не менее EUR1200 (52,500 тыс. грн по курсу НБУ. — Ред.).

Ранее сообщалось, что Кабмин обнародовал обновленное постановление о бронировании через «Дія» с 1 декабря. Документ открыл возможность бронировать новых работников под обещание начисления им заработной платы от 20 тыс. грн в месяц и продлил статус критически важных предприятий до 28 февраля 2025 года для всех, кто имел такой статус по состоянию на 1 декабря 2024 года. В то же время новое налоговое законодательство, вступившее в силу с 1 декабря, предусматривает, что информация об обновлении зарплаты будет доступна помесячно. Сверка указанной при бронировании работника зарплаты с реестром будет производиться автоматически.

Согласно постановлению также было снято требование о месячной зарплате в 20 тыс. грн для возможности бронирования к сотрудникам компаний-резидентов «Дія.City». Компании-резиденты сравнили с работниками государственных и коммунальных предприятий, а также расширение до 100% квоты бронирования протезистов-ортезистов.

Минэкономики и Минцифры задекларировали, что процесс бронирования через «Дія» возобновлен уже с 1 декабря, однако при отсутствии новых критериев критичности от министерств и ведомств и невозможности подтвердить статус критичности сейчас предприятия могут бронировать сотрудников до 28 февраля 2025 года.

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