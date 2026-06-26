Рейтинг украинских университетов по показателям Scopus 2026 (инфографика) Сегодня 14:00 — Фондовый рынок

Рейтинг украинских университетов по показателям Scopus 2026 (инфографика)

Обнародован ежегодный рейтинг заведений высшего образования Украины по показателям данных наукометрической базы Scopus.

Результаты рейтинга основаны на показателях цитирования научных статей, опубликованных высшими учебными заведениями или их специалистами.

Рейтинг создан по результатам наукометрического мониторинга субъектов научно-издательской деятельности по показателям базы данных SciVerse Scopus в апреле 2026 года.

Лидеры

Согласно результатам рейтинга 2026 года, самый высокий индекс Гирша среди украинских вузов имеет Киевский национальный университет им. Шевченко.

Второе место рейтинга Scopus занимает Харьковский национальный университет им. Каразина. На третьей позиции — Сумской государственный университет.

Четвертую строчку рейтинга занял Львовский национальный университет им. Франко.

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На пятом месте рейтинга наиболее цитируемых образовательных учреждений расположился Национальный технический университет «Киевский политехнический институт им. Сикорского».

Шестое место рейтинга Scopus в этом году занял Одесский национальный университет им. Мечникова.

Львовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого занял седьмую позицию рейтинга.

Восьмое место занимает Национальный университет «Львовская политехника», а девятое — Карпатский национальный университет им. Стефаника.

Замыкает первую десятку рейтинга украинских вузов по показателям SciVerse Scopus Черновицкий национальный университет им. Федьковича.

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Ранее Finance.ua писал , что стоимость обучения в украинских университетах стремительно выросла на 60% за последние 4 года. Наибольшее удорожание зафиксировали именно в 2025 году.

По данным исследования, средняя стоимость обучения росла каждый год.

В 2022 году — 19 171 грн,

в 2023 — 21 591 грн,

в 2024 — 25 347 грн,

в 2025 году достигла 30 798 грн.

Самые дорогие: стоматология, медицина, международные отношения и право, ІТ и искусство.

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