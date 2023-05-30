Рейтинг GameDev компаний: что изменилось в украинском геймдеве за время войны — Finance.ua

Рейтинг GameDev компаний: что изменилось в украинском геймдеве за время войны Сегодня 16:02 — Личные финансы

Рейтинг GameDev компаний: что изменилось в украинском геймдеве за время войны

GameDev DOU опубликовал новый рейтинг работающих в Украине геймдев-компаний. Всего в 25 крупнейших геймдев-компаниях работает 9074 специалиста. У половины компаний уменьшилось количество специалистов.

В рейтинге собраны как чисто украинские, так и международные компании, которые имеют представительства в нашей стране и платят налоги. В список попали геймдев-компании, разрабатывающие собственные продукты — мобильные игры, AA и AAA-проекты, а также аутсорс-студии и геймдев-стартапы IT-компаний.

Топ-10 геймдев-компаний Украины по количеству специалистов по состоянию на февраль 2023 года

Общее количество геймдев-специалистов начало стремительно сокращаться. В период с мая 2022-го (10 395 специалистов) по февраль 2023 года (9074 специалиста) — на 12,71%, или на 1321 специалиста.

Большинство компаний объясняют такое падение тем, что релоцировали специалистов за границу и переоформили на местные юридические лица. Таким образом, компании не потеряли сотрудников, но они больше не платят налоги в Украину.

В целом первая пятерка из рейтинга не изменилась. Но изменилось расположение компаний в ней. Так Ubisoft со второго места опустилась на четвёртое, а Room 8 Group с четвёртого поднялась на второе.

Если же говорить о компании, потерявшей наибольшее количество специалистов в Украине, то это Ubisoft — общее количество сотрудников компании в нашей стране уменьшилось на 348 человек.

Интересно, что из всего топ-25 только 5 компаний выросли более чем на 10 специалистов. И все они являются аутсорс-компаниями.

Офисы за рубежом и в Украине

Во втором полугодии 2022 года компании продолжили открывать новые офисы — это сделали не менее 9 компаний.

В основном офисы открывали за границей. Лидером среди европейских стран стала Польша: там было открыто 4 офиса геймдев-компаний. Также компании выбирали Румынию, Черногорию, Чехию, Болгарию, Испанию, Португалию, Казахстан, Грузию, Армению, Кипр и Колумбию.

В Украине же компании за этот период открыли только 2 офиса — в Киеве и Виннице.

Компания iLogos Game Studios, Bini Games и G5 Entertainment закрыли свои офисы в Харькове. Компания Whaleapp LTD закрыла свой офис в Киеве.

Также выяснилось, что более половины компаний имеют около 10 специалистов в армии. 11 компаний сохраняют зарплату геймдев-специалистам в ВСУ в полном объеме. А две компании не сохраняют заработную плату вообще.

Наем новых специалистов

Если говорить о планах компаний на расширение в первом полугодии 2023 года, то пять компаний планируют набирать до 50 новых специалистов. Четыре компании намерены нанять от 50 до 100 специалистов. И еще четыре — до 10 новых специалистов.

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Только одна компания планирует сократить от 10 до 20 специалистов. А еще одна — нанять более 300 новых специалистов.

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