Сколько зарабатывают геймдев-специалисты в Украине, Польше, Румынии и Турции — Finance.ua

Сколько зарабатывают геймдев-специалисты в Украине, Польше, Румынии и Турции Сегодня 13:01 — Личные финансы

Сколько зарабатывают геймдев-специалисты в Украине, Польше, Румынии и Турции

Рекрутинговая платформа Skillsearch опубликовала результаты исследования о зарплатах и удовлетворенности условиями работников гейм-индустрии и сферы интерактивных технологий. В исследовании, в частности, есть срез по Восточной Европе и отдельно по Украине по сравнению с Польшей, Румынией и Турцией.

Зарплаты

Зарплаты в Украине достигают 60 000 евро в год (для топов). Интересно, что у специалистов уровня миддл и сениор разница минимальная. В других странах региона разрыв зарплат миддлов и сениоров составляет примерно от 10 000 евро до 25 000 евро в год.

Самые высокие зарплаты у продакт-менеджеров и лидов, среди сениоров больше всего получают программисты. При этом если смотреть на гендерное распределение, то женщины до сих пор получают вдвое меньше мужчин.

В целом зарплаты в Восточной Европе — среди самых низких в мире. Ниже — только в Африке. Средняя годовая зарплата в странах Азии уже превышает 50 000 фунтов в год (56 000+ евро), в то время как в Восточной Европе до этого показателя компенсации еще недотягивают.

Довольны ли условиями труда

Больше всего работу ищут джуниор-специалисты. Интересно, что в разрезе по регионам к поиску новой работы больше всего открыты в Турции и Румынии. В Украине количество тех, кто ищет новую работу, не ищет ее, и тех, кто пока что размышляет над этим — примерно поровну. Меньше всего специалистов в активном поиске — в Польше.

Среди респондентов из Восточной Европы наиболее важным аспектом работы остается зарплата. На втором месте баланс жизни-работа, а на третьем — корпоративная культура. Реже всего специалисты упоминали бенефиты.

Почему будут искать новую работу

Как показало исследование, 76% опрошенных в регионе рассматривают поиск новой работы в 2023 году. Основная причина — улучшение компенсации в связи с общемировой тенденцией к удорожанию жизни.

62% всех респондентов отмечают, что их компании никак не реагируют на удорожание жизни. Поэтому перед сотрудниками становится выбор: просить повышения зарплаты, переезд в другую страну, где цены ниже, или же поиск новой работы с лучшими условиями.

4-дневный рабочий день

7% респондентов уже работают 4 дня в неделю. А 80% опрошенных с оптимизмом оценивают такую возможность.

Большинство респондентов считают, что сокращение рабочей недели приводит лишь к положительным результатам в производительности труда и лояльности к работодателям.

Справка Finance.ua:

ранее GameDev DOU публиковал аналитику по зарплатам в украинском геймдеве и портрет геймдев-специалиста;

согласно статистике платформы, 27% специалистов в GameDev Украины составляют женщины. Больше всего женщин среди HR и рекрутеров (86%) и в маркетинге (58%). Меньше всего среди разработчиков (6%) и Game developers (8%);



в феврале медианная зарплата разработчиков в GameDev выросла с $3290 до $3950 (под разработчиками здесь подразумеваются другие технические специалисты в геймдеве, как фронтендеры и т.п., которые не задействованы непосредственно в разработке игры);



зарплаты тестировщиков в GameDev несколько выросли: +$50 до $650 у специалистов уровня Junior и +$200 до $1500 у специалистов уровня Middle. Детальнее об исследовании.



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