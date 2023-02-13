Сколько можно зарабатывать в украинском геймдеве: аналитика зарплат — Finance.ua

Сколько можно зарабатывать в украинском геймдеве: аналитика зарплат Сегодня 15:04 — Личные финансы

Сколько можно зарабатывать в украинском геймдеве: аналитика зарплат

GameDev DOU опубликовал аналитику по зарплатам в украинском геймдеве и портрет геймдев-специалиста и проанализировал, что изменилось за последние полгода.

Материал базируется на результатах зарплатного опроса, проведенного в декабре 2022 г., в котором приняли участие 802 специалиста, работающих в геймдеве — как технические, так и нетехнические специалисты. Кто работает в украинской игровой индустрии и какие зарплаты они получают - читайте дальше.

Интересные цифры и данные

27% специалистов в GameDev составляют женщины. Больше всего женщин среди HR и рекрутеров (86%) и в маркетинге (58%). Меньше всего среди разработчиков (6%) и Game developers (8%).

Специалисты, работающие в GameDev, чаще всего оценивают свой уровень английского как Upper-Intermediate (37%) или Intermediate (32%). Лучше всего английский знают РМ (81% оценили свой уровень как Upper-Intermediate или Advanced), аналитики (68%) и маркетологи (63%). Хуже всего с английским у дизайнеров — 39% знают язык на уровне Elementary и Pre-Intermediate.



как Upper-Intermediate (37%) или Intermediate (32%). Лучше всего английский знают РМ (81% оценили свой уровень как Upper-Intermediate или Advanced), аналитики (68%) и маркетологи (63%). Хуже всего с английским у дизайнеров — 39% знают язык на уровне Elementary и Pre-Intermediate. Самый популярный язык разработки в GameDev - C#/.NET. Им пользуются 57% Game developers и 24% разработчиков. Еще 35% Game developers назвали основным С++. Среди разработчиков популярны JavaScript (17%), TypeScript (14%) и Java (11%).



Что с зарплатами

Медианная зарплата разработчиков в GameDev выросла с $3290 до $3950 (под разработчиками здесь подразумеваются другие технические специалисты в геймдеве, такие как фронтендеры и т.п., которые не задействованы непосредственно в разработке игры).

За последние полгода выросли медианные зарплаты опытных Game developers: у специалистов уровня Middle +$300 до $2500, у Senior +$200 до $3700. Но, несмотря на этот рост, их зарплаты остаются ниже, чем у разработчиков. Кроме того, аналитики говорят, что медианные зарплаты Game developers, преимущественно работающих с C++, выше, чем у тех, кто работает с C# / .NET: $2400 против $1600.

Зарплаты тестировщиков в GameDev несколько выросли за последние полгода: +$50 до $650 у специалистов уровня Junior и +$200 до $1500 у специалистов уровня Middle.

Если же говорить о дизайнерах, то начинающие могут рассчитывать в GameDev на несколько более высокие зарплаты, чем в других сферах: медианная зарплата уровня Junior здесь $800 против $710 в целом в ІТ, уровня Middle — $1700 против $1500

За полгода выросли зарплаты 3D Artist (+$200 до $1750). Медианная зарплата 2D Artist, напротив, уменьшилась на $125 до $1200.

Медианные зарплаты по основным специализациям практически не отличаются от зарплат в других сферах IТ: зарплаты 3D Artist $1750 в GameDev против $1700 в целом; у 2D Artist $1200 и у GameDev, и в целом в IТ.



Зарплаты специалистов по HR и рекрутингу в игровой индустрии остаются выше, чем в IТ: $1500 против $1350.

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