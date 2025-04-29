Репрограф, аквариумист, петрофизик: 10 неординарных вакансий апреля — Finance.ua

Репрограф, аквариумист, петрофизик: 10 неординарных вакансий апреля Сегодня 16:00 — Личные финансы

Репрограф, аквариумист, петрофизик: 10 неординарных вакансий апреля

Современный рынок труда предлагает много интересных возможностей. Актуальная подборка неординарных вакансий апреля от robota.ua содержит профессии, которые могут удивить своими обязанностями. Для некоторых соискателей эти предложения могут стать настоящим вызовом, однако если вы хотите получить нестандартный опыт и новые впечатления — ознакомьтесь с условиями и откликайтесь на вакансии уже сегодня.

Историк-генеалог

📍Харьков

Компания, ведущий поставщик услуг по историческим и генеалогическим исследованиям, ищет специалиста , который поможет клиентам восстановить их семейную историю и найти сведения о предках. Среди обязанностей: проведение исследований рода и семейной истории клиентов; анализ архивных документов, реестров и других источников информации; общение с родственниками и сбор свидетельств о предках; подготовка документов и отчетов по результатам исследований.

Репрограф в «Перша Друкарня»

📍Киев

Типография приглашает на работу сотрудника с опытом работы на аналогичной должности; умением вести допечатную подготовку макетов заказчика; который владеет программами Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat, Pitstop, PDFtoolbox, Preps; разбирается в процессах и принципах печати.

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Duty Officer в SkyUp Airlines

📍Удаленно/офис в Киеве (Pet-friendly)

Авиакомпания объявляет конкурс на должность. Рассматривают кандидатов с высшим авиационным образованием, у которых есть свидетельство диспетчера по обеспечению полетов; опытом работы в области пассажирских авиаперевозок (не менее 5 лет); знанием английского языка — не ниже Intermediate.

Предлагается: — поддержка развития сотрудников (корпоративный университет GROW UP, компенсация внешнего обучения и тренингов); корпоративное медицинское страхование и скидки на путешествия с Join UP!

Direct-менеджер в Optima Hotels & Resorts

📍Трускавец

Сеть отелей ищет работника , который будет консультировать клиентов по поводу гостиничных услуг и доводить их до продажи. Анонсируются следующие должностные обязанности: обработка входящих заявок в сообщениях, комментариях в Facebook и Instagram, при необходимости — совершение звонков; бронирование номеров; помощь в решении любых вопросов, касающихся бронирования гостя (до и во время проживания); ведение отчетности по предоставленным шаблонам.

Ведущий петрофизик в «Эксперт Петролеум Украина»

📍Львов

Компания, специализирующаяся на добыче нефти и газа, приглашает на работу . Среди пожеланий к претендентам: степень магистра по геофизике (петрофизике) или другому соответствующему техническому направлению; минимум 10 лет опыта петрофизической интерпретации; умение работать со специальным геологическим/геофизическим и петрофизическим программным обеспечением: IP, Techlog, Petrel и другие аналоги; возможность ездить в командировки по Украине и за границу; уровень владения английским (устно и письменно) — В2.

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Аквариумист в AquaSea

📍Киев

Компания, работающая в области аквариумной индустрии, ищет работника на частичную или полную занятость. Обязанности: обслуживание аквариумов в магазинах, ресторанах, офисах; помощь в установке и наполнении аквариумов; уход за жителями аквариумов и контроль их состояния.

Работодатель предоставляет автомобиль, также есть возможность работать на своем авто (предлагается компенсация амортизационных расходов).

Флексопечатник в Rendpaco Eco

📍Днепр

Украинская компания с полным циклом производства эко-сумок открывает вакансию . Среди задач: подготовка, настройка и наклейка флексоформ; работа со спиртовыми красками; управление оборудованием; контроль качества продукции; поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.

Эрготерапевт

📍Кривой Рог

Шанс получить работу есть у специалистов с высшим медицинским профильным образованием (образовательная степень — магистр). Работодатель сообщает о таких задачах в должности: оказание своевременной и квалифицированной медицинской и врачебной помощи, содействие охране и укреплению здоровья людей, предотвращению заболеваний. Анонсируется сменный график работы.

Супервайзер номерного фонда в Glacier Premium Apartments

📍Буковель

Премиум-отель приглашает на работу специалистов с опытом работы в гостиничной сфере в должности старшей горничной или супервайзера по обслуживанию номеров (от 1 года); знанием стандартов обслуживания на премиум-уровне; отличными организаторскими и коммуникационными навыками; владение английским языком будет преимуществом.

Предлагается, среди прочего: гибкий график работы; бесплатное проживание и трехразовое питание.

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Высечник в «Обнова Компани»

📍Киев

Издательско-полиграфическая компания приглашает на работу высечника на тигель и ламинатор ML-750 (750×520 мм). Рассматриваются кандидаты с опытом работы на таких же или аналогичных устройствах (от 1 года); знанием послепечатных процессов; которые готовы выполнять другие послепечатные работы в цехе (при необходимости).

Работодатель в вакансии отмечает, что возможен профессиональный и финансовый рост.

Огромные состояния не рождаются в безопасности. Они создаются в периоды нестабильности — там, где видят возможности только единицы. Те, кто действует тогда, когда другие сомневаются, формируют новую реальность. Конференция Invest Talk Summit — событие для тех, кто мыслит шире и видит глубже. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн

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