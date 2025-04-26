Зарплаты технических и нетехнических IT-специалистов в Украине и за рубежом — Finance.ua

Зарплаты технических и нетехнических IT-специалистов в Украине и за рубежом Сегодня 10:15 — Личные финансы

Зарплаты технических и нетехнических IT-специалистов в Украине и за рубежом

Больше всего IT-специалистов в Украине имеют зарплату в размере $1000−2000 в месяц. Таких почти четверть. Около 50% работающих в Украине IT-специалистов получают до $3000. Более $6000 зарабатывают только 9% айтишников в Украине.

Об этом говорится в отчете DOU.

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Какие зарплаты за рубежом

У айтишников, которые сейчас находятся за границей, зарплаты выше. Только 35% из живущих за границей получают до $3000, а более $6000 зарабатывают 19% из них.

Технические vs нетехнические специалисты

Доходы технических специалистов заметно выше нетехнических доходов (HR, рекрутинг, маркетинг, продажи и другие) — как в Украине, так и за рубежом.

В Украине 65% нетехнических специалистов получают до 2000 долларов против 33% среди технических. Среди специалистов за границей такая зарплата у 43% нетехнических и 16% технических.

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Среди нетехнических специалистов зарплату в сумме более $6000 имеют только 1% работников, когда за границей таких 6%. В Украине только 15% нетехнических специалистов зарабатывают более 3000 долларов. За границей зарплату в сумме $5000 имеют 9%.

Где зарабатывают больше всего

Самые высокие зарплаты у выехавших в США айтишников — 26% из них зарабатывают более $10 000. И в Украине, и в Европе такие зарплаты редкость: в зависимости от страны, их получают только 1−3% айтишников.

Зарплаты тех, кто переехал в Канаду, выше, чем у переехавших в Европу, однако заметно ниже, чем в США. 24% украинских экспатов в Канаде зарабатывают более $6000 «чистыми», а 6% - более $10 000.

В Европе самые высокие «чистые» зарплаты у айтишников, переехавших в Великобританию, Испанию, Португалию, Хорватию и Словакию. Около 20% из них зарабатывают более 6000 долларов.

В Германии, Румынии, Болгарии и Чехии доля айтишников с «чистыми» зарплатами свыше $6000 почти такая же, как в Украине: 9−14%.

Сколько получают новички и профи

10% разработчиков в Украине получают от $6200, за рубежом от $7480. У топовых Back-end разработчиков и в Украине, и за рубежом зарплаты немного выше, чем у других специализаций, а у Front-end — ниже.

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Самые высокооплачиваемые AQA в Украине получают от $5280, Manual QA — от $3300. Топ-зарплаты тестировщиков за границей в среднем на 13% выше, чем в Украине.

Самые высокооплачиваемые специалисты в Tech Leadership (CTO/Head/Director of Engineering и т. п. ) в Украине получают от $12 500. В General Leadership (CEO/founder/COO/Managing Director и т. п. ) зарплаты несколько ниже: $9850.

За рубежом соотношение противоположное: самые высокооплачиваемые специалисты в General Leadership получают от $18 800, в Tech Leadership — $13 400.

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Самая большая разница в топовых зарплатах в Украине и за рубежом у специалистов по продажам и General Leadership — специалисты за рубежом могут зарабатывать вдвое больше, чем в Украине.

В Tech Leadership, Project & Product Management, Art & Animation, наоборот, разница небольшая: самые высокие зарплаты за рубежом всего на 4−8% больше зарплаты в Украине.

Хорошая зарплата для новичка в ІТ в Украине сейчас $1000. Столько зарабатывают всего 10% технических специалистов с опытом до года. За границей дела существенно лучше: 10% самых успешных новичков в технических ІТ-специализациях получают $2000 или больше.

Разница в зарплатах в Украине и за рубежом для опытных технических специалистов меньше, чем для новичков. Самые высокооплачиваемые технические специалисты с опытом более 5 лет за границей получают на 15% больше, чем их коллеги в Украине.

Стартовые зарплаты по нетехническим направлениям сейчас могут быть выше, чем по техническим. В Украине самые оплачиваемые нетехнические специалисты с опытом до года сейчас получают от $1200 против $1000 в технических.

Но с опытом эта ситуация меняется. После трех лет работы технические специалисты в Украине получают на треть более высокие зарплаты, чем нетехнические, а за рубежом — на четверть выше.

Напомним, по данным Минцифры, в Украине забронировано не более 5% IT-специалистов от общего количества.

Больше всего людей забронировано в энергетике и производстве оружия.

Dou По материалам:

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