Зарплаты технических и нетехнических IT-специалистов в Украине и за рубежом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зарплаты технических и нетехнических IT-специалистов в Украине и за рубежом

Личные финансы
40
Зарплаты технических и нетехнических IT-специалистов в Украине и за рубежом
Зарплаты технических и нетехнических IT-специалистов в Украине и за рубежом
Больше всего IT-специалистов в Украине имеют зарплату в размере $1000−2000 в месяц. Таких почти четверть. Около 50% работающих в Украине IT-специалистов получают до $3000. Более $6000 зарабатывают только 9% айтишников в Украине.
Об этом говорится в отчете DOU.
Читайте также

Какие зарплаты за рубежом

У айтишников, которые сейчас находятся за границей, зарплаты выше. Только 35% из живущих за границей получают до $3000, а более $6000 зарабатывают 19% из них.
Зарплаты технических и нетехнических IT-специалистов в Украине и за рубежом

Технические vs нетехнические специалисты

Доходы технических специалистов заметно выше нетехнических доходов (HR, рекрутинг, маркетинг, продажи и другие) — как в Украине, так и за рубежом.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

В Украине 65% нетехнических специалистов получают до 2000 долларов против 33% среди технических. Среди специалистов за границей такая зарплата у 43% нетехнических и 16% технических.
Читайте также
Среди нетехнических специалистов зарплату в сумме более $6000 имеют только 1% работников, когда за границей таких 6%. В Украине только 15% нетехнических специалистов зарабатывают более 3000 долларов. За границей зарплату в сумме $5000 имеют 9%.

Где зарабатывают больше всего

Самые высокие зарплаты у выехавших в США айтишников — 26% из них зарабатывают более $10 000. И в Украине, и в Европе такие зарплаты редкость: в зависимости от страны, их получают только 1−3% айтишников.
Зарплаты тех, кто переехал в Канаду, выше, чем у переехавших в Европу, однако заметно ниже, чем в США. 24% украинских экспатов в Канаде зарабатывают более $6000 «чистыми», а 6% - более $10 000.
Зарплаты технических и нетехнических IT-специалистов в Украине и за рубежом
В Европе самые высокие «чистые» зарплаты у айтишников, переехавших в Великобританию, Испанию, Португалию, Хорватию и Словакию. Около 20% из них зарабатывают более 6000 долларов.
В Германии, Румынии, Болгарии и Чехии доля айтишников с «чистыми» зарплатами свыше $6000 почти такая же, как в Украине: 9−14%.

Сколько получают новички и профи

10% разработчиков в Украине получают от $6200, за рубежом от $7480. У топовых Back-end разработчиков и в Украине, и за рубежом зарплаты немного выше, чем у других специализаций, а у Front-end — ниже.
Читайте также
Самые высокооплачиваемые AQA в Украине получают от $5280, Manual QA — от $3300. Топ-зарплаты тестировщиков за границей в среднем на 13% выше, чем в Украине.
Самые высокооплачиваемые специалисты в Tech Leadership (CTO/Head/Director of Engineering и т. п.) в Украине получают от $12 500. В General Leadership (CEO/founder/COO/Managing Director и т. п.) зарплаты несколько ниже: $9850.
За рубежом соотношение противоположное: самые высокооплачиваемые специалисты в General Leadership получают от $18 800, в Tech Leadership — $13 400.
Читайте также
Самая большая разница в топовых зарплатах в Украине и за рубежом у специалистов по продажам и General Leadership — специалисты за рубежом могут зарабатывать вдвое больше, чем в Украине.
В Tech Leadership, Project & Product Management, Art & Animation, наоборот, разница небольшая: самые высокие зарплаты за рубежом всего на 4−8% больше зарплаты в Украине.
Зарплаты технических и нетехнических IT-специалистов в Украине и за рубежом
Хорошая зарплата для новичка в ІТ в Украине сейчас $1000. Столько зарабатывают всего 10% технических специалистов с опытом до года. За границей дела существенно лучше: 10% самых успешных новичков в технических ІТ-специализациях получают $2000 или больше.
Разница в зарплатах в Украине и за рубежом для опытных технических специалистов меньше, чем для новичков. Самые высокооплачиваемые технические специалисты с опытом более 5 лет за границей получают на 15% больше, чем их коллеги в Украине.
Читайте также
Стартовые зарплаты по нетехническим направлениям сейчас могут быть выше, чем по техническим. В Украине самые оплачиваемые нетехнические специалисты с опытом до года сейчас получают от $1200 против $1000 в технических.
Но с опытом эта ситуация меняется. После трех лет работы технические специалисты в Украине получают на треть более высокие зарплаты, чем нетехнические, а за рубежом — на четверть выше.
Напомним, по данным Минцифры, в Украине забронировано не более 5% IT-специалистов от общего количества.
Больше всего людей забронировано в энергетике и производстве оружия.
По материалам:
Dou
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems