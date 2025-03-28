Количество ІТ-вакансий сократилось на треть: кого ищут работодатели (инфографика) — Finance.ua

Количество ІТ-вакансий сократилось на треть: кого ищут работодатели (инфографика) Сегодня 08:00 — Личные финансы

Количество ІТ-вакансий сократилось на треть: кого ищут работодатели (инфографика)

меньше на 36%. Об этом идет речь в исследовании В сфере IT предложений работы сталоОб этом идет речь в исследовании Work.ua.

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Существенное сокращение вакансий для специалистов:

Game Developer (-87%);

Java Developer (-86%);

JavaScript Developer (-84%);

Android Developer (-83%);

iOS Developer (-81%);

верстальщик (-75%);

геймдизайнер (-71%).

Такую тенденцию мы видим практически по всем должностям из сферы IT. И это не только украинская история: во всем мире 2022−2024 годы были периодом сокращений в крупных техгигантах, таких как Meta, Microsoft, Amazon. Так что конкуренция выросла не только на украинском, но и на глобальном рынках.

Спрос на некоторые должности

За последние 3 года количество вакансий в некоммерческих, благотворительных и общественных организациях увеличилось в 10 раз. И, несмотря на то, что 27 января Агентство федерального правительства США USAID, финансировавшее в Украине значительное количество программ, приостановило выделение средств на все проекты, ситуация остается стабильной.

Это способствовало увеличению спроса на некоторые должности, например:

директор благотворительного фонда (+500%);

грантрайтер (+406%);

координатор (+53%).

Больше работы преподавателям, меньше — переводчикам

Одна из интересных закономерностей: за время полномасштабной войны значительно увеличилось количество вакансий для преподавателей иностранных языков, тогда как для переводчиков работы стало меньше.

Почему так

Первое вполне объясняется тем, что большое количество украинцев вынужденно оказались за границей и имеют потребность в изучении нового языка.

По второй тенденции — снижение спроса на переводчиков — можем выдвинуть несколько причин.

Во-первых, компании могут использовать для несложного перевода ИИ, чтобы сэкономить бюджет.

Во-вторых, причиной могло стать сокращение сотрудничества с иностранными компаниями и гражданами в сфере туризма, образования и т. д.

Цифры, наглядно демонстрирующие эту тенденцию:

преподаватель польского (+195%), переводчик польского (-25%);

преподаватель испанского (+183%), переводчик испанского (-24%);

преподаватель французского (+112%), переводчик французского (-57%);

преподаватель немецкого (+82%), переводчик немецкого (-71%);

преподаватель английского (+7%), переводчик английского (-85%).

Также на Work.ua исчезли вакансии для переводчиков редких языков, таких как японский, греческий, корейский, датский и т. д.

В то же время работодатели могут искать специалиста со знанием такого языка. Например, менеджера по продажам или копирайтера, владеющего иностранным.

Работодатели склонны искать кандидата, владеющего навыками сразу нескольких специалистов.

Запрос на специалистов по ментальному здоровью

У украинцев есть запрос на психологическую поддержку. В 2022 году только 7% опрошенных украинцев обращались к психологам или психотерапевтам, а к началу 2025 этот показатель вырос до 17%. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Психическое здоровье и отношение украинцев к психологической помощи во время войны».

К тому же 53% работодателей считают, что должны заботиться о ментальном благосостоянии работников, показал опрос Work.ua. Неудивительно, что вырос спрос на специалистов по ментальному здоровью:

психиатр (+156%);

психолог (+149%).

Дерусификация рынка труда

русского языка на рынке труда почти не осталось, по крайней мере, в текстах вакансий. Об этом свидетельствует исследование Work.ua. Также постепенно исчезают предложения работы, связанные с враждебным языком или софтом:

аналитик 1C (-57%);

администратор 1C (-57%);

программист 1C (-58%);

учитель русского языка (-90%);

учитель русской литературы — ни одной вакансии в 2025 году.

Профессии, почти утратившие актуальность

С 24 февраля 2022 года страна официально закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов. Кроме того, в результате атак на морские порты повреждены и частично уничтожены 262 объекта портовой инфраструктуры.

Утратили актуальность:

стюардесса (-65%);

крюинг-менеджер (специалист по подбору морских экипажей для судоходных компаний -64%);

авиадиспетчер — ни одной вакансии в 2025 году.

Туристическая сфера все еще не оправилась: вакансий гораздо меньше

Сначала пандемия, потом полномасштабное вторжение — сфера туризма за последние 5 лет имела немало вызовов. Это повлияло на спрос на некоторых специалистов:

визовый менеджер (-81%);

экскурсовод (-70%);

менеджер по туризму (-53%);

горничная (-41%);

администратор отеля (-22%).

Современные тенденции развития ИИ

За последние 3 года в мире технологий произошло немало событий: от заявления руководителя инстаграммы Адама Моссери о том, что платформа теперь сосредоточится на видеоконтенте, до официального релиза ChatGPT.

Это способствовало спросу на таких специалистов:

специалист по искусственному интеллекту (с 1 до 15 вакансий, + 1 400%);

директ-менеджер (специалист по обработке заказов в инстаграмм магазине, +596%);

медиабайер (+98%);

видеомейкер (+88%);

видеомонтажер (+35%).

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