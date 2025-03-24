Возраст в паспорте перестает определять карьеру: тенденции рынка труда — Finance.ua

Возраст в паспорте перестает определять карьеру: тенденции рынка труда Сегодня 21:00 — Личные финансы

Возраст в паспорте перестает определять карьеру: тенденции рынка труда

В 2025 году украинский рынок труда будет ориентирован на привлечение женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью, пенсионеров и молодежи. Работодатели будут искать кандидатов с гибкими навыками, готовых к обучению и адаптации к новым условиям.

Так что традиционные представления о карьерном пути и развитии человека в целом постепенно меняются. Все больше стираются границы между тем, сколько человеку лет и что он должен делать в этом возрасте.

Люди в предпенсионном возрасте активно осваивают новые профессии, начинают бизнесы, а молодежь еще до окончания обучения создает стартапы, меняющие целые индустрии.

Эксперты budni.robota определили, почему цифра в паспорте перестает определять карьеру.

Возраст больше не определяет карьеру

Уже давно перестало быть диковинкой, когда директором компании становится молодой по возрасту специалист. Но ведь так было не всегда. Раньше для того чтобы получить руководящую должность в компании, нужно было пройти весь путь, и на это потратить лет 20−30. Что же послужило причиной таких изменений?

Технологический прогресс и доступ к обучению

Современные онлайн-курсы, вебинары и тренинги позволяют людям всех возрастов быстро получать новые знания. Переквалификация стала нормой, и теперь не нужно тратить годы на получение второго образования.

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Также распространение новейших технологий в компаниях сделало востребованными специалистов, умеющих с ними работать. Поэтому акцент при выборе кандидатов делается не на длительном опыте работника, а на его навыках и умении быстро учиться.

Технологический процесс создал возможности для молодежи в стартапах. Ведь они не требуют значительных капиталовложений, разработки новых продуктов могут осуществляться прямо в комнате общежития за собственным ноутбуком.

Изменение парадигмы долголетия

Средняя продолжительность жизни увеличивается, а значит, люди хотят и могут работать дольше. Динамичное общество просит активной роли в экономике даже после 50−60 лет. К этому можно еще добавить низкий уровень пенсионных выплат, которые побуждают работать как можно дольше, чтобы иметь уровень жизни, к которому привыкли.

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Разнообразие взглядов в компании

Компании все больше ценят межгенерационные команды, ведь молодые специалисты добавляют новаторские идеи, а опытные — стратегический взгляд и экспертизу.

Как общество без возраста влияет на рынок труда

Потребности работодателей и компетенции кандидатов оказывают влияние на формирование тенденций на рынке труда. Поэтому естественно он претерпевает изменения и имеет некоторые тренды в обществе без возраста.

Рекрутинг без возрастных предубеждений

HR-индустрия уже давно отошла от возрастных критериев при найме, сосредотачиваясь на компетенциях и потенциале. Так же уходят в забвение предубеждения «без опыта невозможно найти работу» и другие, связанные с поиском первой работы. Ведь сейчас немало стажировок и программ для студентов. Работодатели все равно ценят и молодежь, и опытных специалистов.

Различные форматы работы

Компании предлагают разные форматы занятости: проектную работу, фриланс, удаленную работу, гиг-экономику, что дает возможность работать в любом возрасте, совмещать работу и обучение и т. д.

Корпоративное обучение

Программы развития персонала адаптируются ко всем поколениям, создавая условия для непрерывного роста. Компании вкладываются в обучение своих сотрудников, чтобы иметь квалифицированных специалистов, которые шагают вместе с технологическим процессом и владеют всеми современными инструментами.

И хотя стереотипы относительно возрастных возможностей в карьере еще не исчезли полностью, а некоторые сферы остаются менее доступными для определенных возрастных групп, однако тренд на профессиональную мобильность, lifelong learning и инклюзивность набирает обороты.

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