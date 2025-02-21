Рекордные объемы ОВГЗ и новые инструменты для инвесторов: как война изменила финансовый рынок Украины — Finance.ua

Рекордные объемы ОВГЗ и новые инструменты для инвесторов: как война изменила финансовый рынок Украины Сегодня 11:30 — Фондовый рынок

Рекордные объемы ОВГЗ и новые инструменты для инвесторов: как война изменила финансовый рынок Украины

Драйвером роста инвестиций в Украине являются инвестиции частных лиц в облигации внутренних государственных займов.

Об этом говорилось на FinYear 2025

Как отметил управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко, сейчас драйвер роста инвестиций в Украине — именно инвестиции частных лиц в ОВГЗ. Но вопрос: есть ли другие инструменты? «Их немного. Если посмотреть, что стало залогом инвестиций в ОВГЗ, то это упрощение доступа, это более высокая ставка, отсутствие налогообложения. То, что инвестору не нужно общаться один на один с налоговой», — рассказал Овчаренко.

Он утверждает, что количество клиентов постоянно растет, несмотря на то, что Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 14,5% годовых с 24 января 2025 года.

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«Увеличение ставки означает увеличение дюрации, то есть срока размещения. К сожалению, этот вопрос касается как банковских депозитов, так и ОВГЗ. В кризисной ситуации, а нынче у нас война — самый большой кризис, то этот срок сокращается. Это имеет последствия на полученный доход, очевидно, что клиенты получают меньше. Срок, на который они размещают средства, соответственно, становится меньше. И если нестабильность сейчас больше зависит от политической ситуации даже не в Украине, а за ее пределами, это тоже имеет сдерживающий фактор. Но я надеюсь, что этот период будет краткосрочным», — прокомментировал Овчаренко.

Учредитель и президент инвестиционной группы Универ Тарас Козак добавил, что, действительно, ОВГЗ — это самый массовый инструмент для физических лиц за всю историю в Украине.

«Сегодня 1 трлн 866 млрд гривен — общий выпуск. И каждый день мы бьем рекорды по объему ОВГЗ в портфелях украинских физлиц: 83 млрд 640 млн. Подавляющее число — это военные ОВГЗ. Большинство ОВГЗ в портфелях физлиц — гривневые бумаги, а именно 42 миллиарда 465 миллионов. Валютных бумаг — 41 млрд 174 миллиона», — отметил Козак.

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Он объяснил, почему украинцы выбирают именно гривневые бумаги.

«Это самая высокая доходность в Украине с такими бумагами, которые отбираются по показателю риска доходности. Минимум риска и высокая доходность — 15−16% годовых без налогов. ОВГЗ занимает более 90% торговли на наших биржах, и это самый популярный инструмент, но есть и другие инструменты. В частности, это украинские евробонды ОВГЗ (облигаций внешнего государственного займа), которые тоже не облагаются налогом. Сейчас в Украине их можно приобрести в пакете от 100 штук. На украинский рынок также выходят неплохие эмитенты, например, платежная система „Новой почты“ NovaPay. В компании можно получить доходность выше, чем в банках», — рассказал эксперт.

Козак также рассказал об изменениях в выпуске облигаций, которые позволяют сегодня предоставлять такую ​​услугу как администратор по выпуску облигаций.

«Вместо того чтобы собирать всех владельцев облигаций для того, чтобы изменить что-то в проспекте эмиссии, можно просто назначить администратора по выпуску облигаций, и он сам анализирует ситуацию. Это администратор или брокер, который анализирует, полезны ли эти изменения для владельцев облигаций, есть ли какие-то негативные последствия. Если изменения полезны, то они вводятся. Это одно новшество», — объяснил управляющий активами группы ICU в Украине.

Второе новшество — выпуск новых облигаций на украинском рынке.

«Это финансовая компания „Activities“. Это довольно крупная лизинговая компания, разместившая в Украине публичный выпуск облигаций на 300 миллионов. Кроме того, мы сделали новшество, разрешенное решением Комиссии с ноября. Это выпуск так называемого базового проспекта, под который можно выпускать несколько серий облигаций за год. Эти серии могут быть гривневые, валютные, длинные, более короткие — разные условия, разные проценты и так далее. Это упрощает работу организаторов выпусков, упрощает работу Комиссии», — рассказал Козак.

Со своей стороны, Председатель Правления НДУ Алексей Юдин рассказал, что Национальный депозитарий Украины в середине 2022-го года разработал сервис, где эмитент и владелец облигаций могут встретиться и передоговориться о других условиях.

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