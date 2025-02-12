Когда ПриватБанк запустит мобильную версию приложения для покупки ОВГЗ — Finance.ua

Когда ПриватБанк запустит мобильную версию приложения для покупки ОВГЗ
Государственный ПриватБанк в этом году сделал доступными инвестиции в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) от 1000 грн, что значительно усилило его позиции на рынке и увеличило объем операций клиентов по ОВГЗ.
Об этом сообщила заместитель председателя правления банка, CFO Лариса Чернышева.
«Я лично пользуюсь — это очень удобное приложение. Что касается мобильной версии — мы работаем над мобильной версией, и в этом году мы уверены, что предоставим клиентам возможность инвестировать в государственные ценные бумаги и через мобильную версию», — сказала Чернышова на брифинге в Киеве во вторник, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».
Она подчеркнула, что улучшение клиентского опыта — ключевой вектор развития банка в 2025 году. «С точки зрения увеличения количества транзакций, клиентов, портфелей, доходов», — добавила заместитель председателя правления.
Читайте также
По ее словам, в 2024 году количество частных клиентов банка сократилось с 18,35 млн до 18,32 млн, в то время как количество бизнес-клиентов возросло с 0,88 тыс. до 0,91 тыс.
Справка Finance.ua:
- ПриватБанк возглавил в 2024 году рейтинг первичных дилеров Минфина на рынке ОВГЗ.
- По состоянию на начало декабря 2024 года в собственности ПриватБанка было ОВГЗ на 330,8 млрд грн, тогда как годом ранее — на 255,7 млрд грн.
Сбережения ради будущего? В этом поможет депозит. Сравнивайте и выбирайте самые выгодные варианты с помощью Finance.ua.
Выбрать депозит
Поделиться новостью