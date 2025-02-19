В Украине стартует первый аукцион по обмену ОВГЗ — Finance.ua

В Украине стартует первый аукцион по обмену ОВГЗ Сегодня 12:15 — Казна и Политика

В Украине стартует первый аукцион по обмену ОВГЗ

Министерство финансов Украины сегодня проведет первый аукцион по обмену облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) через электронную торговую систему Bloomberg.

«Министерство финансов Украины на основании постановления Кабинета Министров Украины от 31.01.2001г. № 80 „О размещении (эмиссии) облигаций внутренних государственных займов“ и постановления Правления Национального банка Украины от 18.06.2003 года № 248 „Об утверждении Положения о порядке проведения операций, связанных с размещением и обменом облигаций внутреннего государственного займа“ (с изменениями), объявляет проведение аукциона по обмену государственных облигаций через ЭТС (Bloomberg), который состоится 19 февраля 2025 г.», — говорится в сообщении.

Участникам рынка предлагается обменять краткосрочные ОВГЗ, погашаемые уже 26 февраля 2025 года, на новые облигации со сроком погашения почти два года — до 13 января 2027 года.

При этом справедливая стоимость облигаций для обмена составляет 107,722% от номинальной стоимости, что обеспечивает дополнительный доход инвесторам.

В частности, по новым облигациям предусмотрена выплата процентов четырежды: 16 июля 2025, 14 января 2026, 15 июля 2026 и 13 января 2027 года.

Дата проведения расчетов по аукциону — 21 февраля 2025 года. Срок обращения новых облигаций составляет 691 день. Ограничения на объем размещения облигаций не установлены.

Это новая практика для Украины, но она давно используется в других странах и помогает сделать рынок государственных ценных бумаг более гибким и эффективным. Такой механизм обмена позволит участникам рынка заменить текущие государственные облигации более выгодными новыми выпусками ОВГЗ.

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