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Регистрацию выпуска акций в Украине хотят сократить с 90 до 14 дней

Фондовый рынок
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Регистрацию выпуска акций в Украине хотят сократить с 90 до 14 дней
Регистрацию выпуска акций в Украине хотят сократить с 90 до 14 дней
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект, разработанный совместно с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), предусматривающий упрощение процедуры эмиссии акций и сокращение бюрократических процедур для бизнеса.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Целью законодательных изменений является сокращение сроков регистрации выпусков акций, уменьшение административной нагрузки на эмитентов, оптимизация регистрационных процедур на рынке капитала и их приближение к европейским практикам», — пояснил нардеп.
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Процедуру эмиссии акций планируют ускорить

Теперь регистрация выпуска акций как в случае публичного предложения, так и во время частного размещения предусматривает прохождение нескольких этапов через различные учреждения — НКЦБФР, Центральный депозитарий и органы государственной регистрации.
Даже при своевременном выполнении всех процедур и соблюдении установленных требований процесс регистрации эмиссии акций в среднем длится около 90 календарных дней.
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Законопроект предлагает упростить процедуру путем передачи части регистрационных функций от НКЦБФР в Центральный депозитарий во время частного размещения акций среди ограниченного круга инвесторов.
Ожидается, что после вступления в силу новых норм срок регистрации выпуска акций сократится до 14 календарных дней.
Документ также вводит механизм представления через Центральный депозитарий документов для государственной регистрации акционерных обществ и внесения изменений в сведения об их уставном капитале.
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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15314, предусматривающий введение лицевых инвестиционных счетов для физических лиц — резидентов Украины.
Одним из ключевых преимуществ является специальный налоговый режим. Доходы, полученные от инвестирования через такие счета (в том числе от операций с ценными бумагами, дивиденды и проценты), не будут облагаться налогом при условии долгосрочного инвестирования.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Фондовый рынокАкцииГетманцев
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