RegioJet начнет выполнять рейсы в направлении Чоп-Прага с марта — председатель правления УЗ
АО «Укрзализныця» заключило контракт с чешским железнодорожным оператором RegioJet, которая начнет выполнять рейсы по маршруту Чоп-Прага с марта.
Об этом сообщил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» глава правления «Укрзализныци» Евгений Лященко.
«С RegioGet уже заключен контракт, сейчас согласовываются последние технические вопросы. Ожидаем, что поезд Чоп-Прага начнет курсировать в марте», — сказал глава «Укрзализныци».
Ранее в RegioJet сообщили, что завершили подготовку к запуску сообщения Чоп-Кошице-Прага.
Как сообщалось, в ближайшее время планируют запустить второй поезд из Праги в Украину по новому маршруту Прага-Кошице-Чоп. Были получены все необходимые разрешения от железнодорожных администраций Чехии и Словакии. В начале недели в компании заявили, что сроки запуска поезда зависят от «Укрзализныци».
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В декабре на итоговой встрече команды Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры с дипмиссиями и общественностью председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко сказал, что не теряет надежды на то, что поезд Чоп-Прага совместно с чешской компанией RegioJet удастся запустить до конца этого года. Однако, по его словам, в переговорах с компанией возникли сложности.
Ранее «Укрзализныця» анонсировала запуск поезда из Чопа в Прагу в партнерстве с RegioJet с середины ноября.
Рейс Чоп-Прага будет иметь три вагона на 140 мест, из них 80 — в спальных вагонах, 60 — в вагонах с местами для сидения.
Цена билета составит около EUR25. В его стоимость будет входить бесплатная вода, кофе, доступ к Wi-Fi. Время в пути — 13 часов 30 минут, включая паспортный контроль на словацкой границе. Вагоны из Чопа будут следовать в составе поезда Прага-Кошице, состоящего из 18 вагонов. Пассажиры будут обеспечены завтраком и ужином.
RegioJet будет получать доходы от перевозок, но будет вносить для «Укрзализныци» плату за доступ к инфраструктуре.
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