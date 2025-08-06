В Польше становится все труднее найти работу — Finance.ua

В Польше становится все труднее найти работу Сегодня 14:05 — Личные финансы

В Польше становится все труднее найти работу

В Польше все труднее трудоустроиться, однако в двух воеводствах зафиксирован рост занятости. В то же время, между регионами сохраняется значительная разница в уровне оплаты труда.

Об этом сообщает in Poland со ссылкой на Rzeczpospolita.

«В Польше оплата труда зависит преимущественно от отрасли, а местонахождение — фактор второстепенный. Чем выше процент людей, занятых в высокооплачиваемых отраслях в городе или регионе, тем лучше средний показатель», — отмечает издание.

Как отличаются зарплаты между воеводствами

По данным Главного статистического управления Польши (GUS), в первом полугодии 2025 года самые высокие средние зарплаты были в Мазовецком воеводстве — 10 200 злотых в месяц. На втором месте — Малопольское воеводство (9 300 злотых), на третьем — Нижнесилезское (9 200 злотых).

Самые низкие средние зарплаты зафиксированы в Варминско-Мазурском (7300 злотых), Свентокшиском (7400 злотых), Подкарпатском и Подлясском воеводствах (менее 7500 злотых). Таким образом, разница в оплате труда между Мазовецким и Варминско-Мазурским регионами составляет около 3000 злотых.

Где растет занятость

В большинстве регионов Польши занятость снизилась. Однако в Малопольском и Великопольском воеводствах количество работников в предпринимательском секторе выросло на 1,5% и 0,6% соответственно.

В других воеводствах зафиксирован спад. Наименьшее снижение в Опольском и Свентокшиском (-0,6%). Более крупные потери в Куявско-Поморском и Силезском (-2,1%), Любушском (-2,4%) и Варминско-Мазурском воеводстве, где занятость упала на 4,1%.

Зарплаты в городах

Если брать средние зарплаты в городах, то самые высокие заработки были в:

Катовице (11200 злотых);

Кракове (10 900 злотых);

Варшаве (10500 злотых);

Гданьске (10 600 злотых).

Самая маленькая зарплата зафиксирована в Белостоке (7400 злотых).

Напомним, как свидетельствуют данные польского управления социального страхования, по состоянию на конец мая в Польше официально было трудоустроено 1,23 миллиона иностранцев. Украинцев среди них больше всего — около 810 тысяч человек (почти две трети). В каких отраслях работают украинцы в Польше:

производство;

строительство;

логистика;

сельское хозяйство;

сфера ухода и услуг.

В Польше существует значительный спрос на работников из Украины. Однако у польского трудового договора (umowa o pracę) есть свои нюансы и «подводные камни». С 1 января 2025 г. все иностранцы, в частности украинцы, могут работать в Польше только на основе трудового договора (umowa o pracę). Другие формы договоров (umowa zlecenie, umowa o dzieło) для них запрещены. Исключения возможны только для артистов, тренеров и спортсменов. Что нужно знать о трудовом договоре (Umowa o pracę) в Польше — рассказываем здесь

В 2026 году в Польше планируется изменить подход к исчислению трудового стажа. Новые правила позволят относить к стажу другие формы занятости — в частности, работу на основании «умовы злеценя» и ведения предпринимательской деятельности.

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