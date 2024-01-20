Самые ожидаемые поезда в Европе, которые запустят в 2024 году — Finance.ua

Самые ожидаемые поезда в Европе, которые запустят в 2024 году Сегодня 06:04

Самые ожидаемые поезда в Европе, которые запустят в 2024 году

В последние годы в Европе активно пытаются убедить пассажиров пересесть на поезда с самолетов, где это возможно. Некоторые страны, как Франция или Испания, для достижения этой цели отменяют внутренние авиарейсы на короткие расстояния, а другие — вводят новые комфортные ночные поезда. Тем не менее, главной проблемой здесь остается цена вопроса — стоимость билетов на самолеты все еще заметно ниже, чем на поезда.

Издание Travel Off Path назвало семь самых ожидаемых новых поездов, которые должны быть запущены в 2024 году.

1. Брюссель (Бельгия) — Прага (Чехия). Компания European Sleeper с 25 марта 2024 года продолжит в чешскую столицу железнодорожный маршрут, соединяющий Брюссель с Амстердамом (Нидерланды) и Берлином (Германия).

Время в пути в спальном поезде из Брюсселя в Прагу составит около 15 часов.

Поезд будет курсировать три раза в неделю, также совершая остановки в Антверпене (Бельгия), Роттердаме (Нидерланды), Дрездене (Германия) и еще нескольких городах.

2. Париж (Франция) — Барселона (Испания). Время в пути по этому скоростному маршруту, который, как ни странно, будет обслуживать итальянская FS Italiane, займет менее 7 часов. В свою очередь, этот маршрут позволит соединить французскую столицу с испанским Мадридом, куда из Барселоны уже курсируют скоростные поезда.

3. Брюссель (Бельгия) — Амстердам (Нидерланды). Хотя между Брюсселем и Амстердамом уже курсируют другие поезда, в декабре 2024 г. нидерландская NS и бельгийская SNCB запустят новые модернизированные прямые высокоскоростные маршруты между двумя городами.

Они сократят время в пути между двумя европейскими столицами с чуть более 3 часов до всего 2 часов. Количество рейсов на этом маршруте при этом увеличится вдвое.

4. Берлин (Германия) — Брюссель (Бельгия). Этот маршрут будет выполняться австрийской компанией OBB на поездах Nightjet, совершая несколько остановок по всей Германии, в том числе в Галле, Эрфурте, Кельне и Аахене. Поезд будет курсировать три раза в неделю.

5. Париж (Франция) — Бурж-Сен-Морис (Франция). Этот маршрут, обслуживаемый французским Ouigo, с декабря 2024 года будет доставлять туристов из французской столицы в город Бурж-Сен-Морис, расположенный в популярном горнолыжном регионе Лез-Арк.

6. Рим (Италия) — Кортина Д'Ампеццо (Италия). Еще один новый маршрут для любителей горнолыжного отдыха — ночной экспресс от FS Italiene между Римом и Кортиной Д'Ампеццо, роскошным горнолыжным курортом в итальянских Альпах. Поездка в спальном поезде займет 10 часов, отправляясь из итальянской столицы в 21:40 по пятницам.

7. Льеж (Бельгия) — Маастрихт (Нидерланды). Этот увлекательный маршрут соединит Бельгию с Германией и Нидерландами, кроме Льежа и Маастрихта, заезжая в немецкий город Аахен.

УНІАН По материалам:

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