Правительство увеличило выплаты пострадавшим украинцам: кого это касается — Finance.ua

Правительство увеличило выплаты пострадавшим украинцам: кого это касается Сегодня 15:02 — Личные финансы

Правительство увеличило выплаты пострадавшим украинцам: кого это касается

6 августа 2025 года Кабинет Министров Украины принял решение об увеличении размера ежемесячной денежной компенсации для лиц, которые получили увечья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания и нуждаются в постоянном уходе или медицинском обеспечении.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Люди не должны оставаться наедине со своими проблемами после травм или болезней, полученных на работе. Мы усиливаем поддержку тех, кто нуждается в постороннем уходе, лекарствах, медицинских изделиях», — отметила она.

Теперь размер ежемесячной компенсации будет зависеть от уровня потребности пострадавшего и составлять:

4 000 грн — при необходимости в специальном медицинском уходе и одновременном обеспечении лекарствами или медицинскими изделиями;

2 000 грн — если необходимы постоянный посторонний уход и медицинское обеспечение;

1 333 грн — при необходимости в бытовом уходе и медицинских средствах;

800 грн — в случае необходимости в санитарно-гигиенических средствах и лекарствах или медицинских изделиях.

Такое решение позволит обеспечить пострадавшим лучшую поддержку и уменьшит финансовую нагрузку на семьи.

Напомним, 30 июля утвердил новую инициативу — единственный инструмент для получения всех государственных выплат. Он называется «Дія.Карта». Именно на нее будет выплачиваться пенсия, социальное посорбие, выплаты по безработице и многие другие выплаты. Подробно об этом рассказали в статье по ссылке.

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