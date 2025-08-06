Правительство увеличило выплаты пострадавшим украинцам: кого это касается — Finance.ua

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Правительство увеличило выплаты пострадавшим украинцам: кого это касается

Личные финансы
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Правительство увеличило выплаты пострадавшим украинцам: кого это касается
Правительство увеличило выплаты пострадавшим украинцам: кого это касается
6 августа 2025 года Кабинет Министров Украины принял решение об увеличении размера ежемесячной денежной компенсации для лиц, которые получили увечья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания и нуждаются в постоянном уходе или медицинском обеспечении.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Люди не должны оставаться наедине со своими проблемами после травм или болезней, полученных на работе. Мы усиливаем поддержку тех, кто нуждается в постороннем уходе, лекарствах, медицинских изделиях», — отметила она.
Теперь размер ежемесячной компенсации будет зависеть от уровня потребности пострадавшего и составлять:
  • 4 000 грн — при необходимости в специальном медицинском уходе и одновременном обеспечении лекарствами или медицинскими изделиями;
  • 2 000 грн — если необходимы постоянный посторонний уход и медицинское обеспечение;
  • 1 333 грн — при необходимости в бытовом уходе и медицинских средствах;
  • 800 грн — в случае необходимости в санитарно-гигиенических средствах и лекарствах или медицинских изделиях.
Такое решение позволит обеспечить пострадавшим лучшую поддержку и уменьшит финансовую нагрузку на семьи.
Напомним, 30 июля утвердил новую инициативу — единственный инструмент для получения всех государственных выплат. Он называется «Дія.Карта». Именно на нее будет выплачиваться пенсия, социальное посорбие, выплаты по безработице и многие другие выплаты. Подробно об этом рассказали в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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