Бесплатные билеты на поезда: кто может воспользоваться специальной программой Евросоюза — Finance.ua

Бесплатные билеты на поезда: кто может воспользоваться специальной программой Евросоюза Сегодня 06:17 — Личные финансы

До 18 октября молодежь может подавать заявки на бесплатные железнодорожные билеты по Европе. Какие условия программы, кто может принять участие и где зарегистрироваться — читайте дальше.

Бесплатные путешествия для молодежи

На сайте ЕС объяснили, что билеты предоставляются в рамках программы Erasmus+. Она рассчитана на то, чтобы молодежь могла познакомиться с культурным наследием Евросоюза, подружиться с людьми со всего континента и узнать историю Европы.

Те, кто получит билеты, смогут совершить путешествие продолжительностью не менее одного и не более 30 дней. Период поездки — с 1 марта 2024 года по 31 мая 2025 года.

Участие в программе могут принять те, кто:

родились с 1 января 2005 года по 31 декабря 2005 года. То есть те, кому исполнится 18 лет;

указали в электронной заявке правильный номер удостоверения личности, паспорта или карточки резидента;

имеют гражданство или постоянное проживание в одной из этих стран: государства-члены Евросоюза и участвующие в программе Erasmus+: Лихтенштейн, Исландия, Норвегия, Северная Македония, Сербия и Турция.

Очередной этап раздачи бесплатных билетов для молодежи продлится до 18 октября. Претенденты должны пройти небольшую викторину. Подать заявку на можно по этой ссылке.

Избранные молодые путешественники получат не только проездной на поезда, но и европейскую карту DiscoverEU. Она дает скидки на посещение культурных событий, лекций, спортивных мероприятий, местный транспорт, питание и проживание.

К реализации программы присоединились 36 перевозчиков. В частности, в Польше участие приняла компания PKP InterCity.

Телеканал новин 24 По материалам:

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