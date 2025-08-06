Украинский бизнес может получить гранты от ERC Ukraine: детали программы — Finance.ua

Украинский бизнес может получить гранты от ERC Ukraine: детали программы Сегодня 08:28 — Личные финансы

Украинский бизнес может получить гранты от ERC Ukraine: детали программы

Эстонский совет по делам беженцев в Украине (ERC Ukraine) принимает заявки на комплексную онлайн-программу «Устойчивые инициативы для самозанятости» (RISE). Целью программы является помощь в создании и поддержке существующих устойчивых бизнесов, способных генерировать стабильный доход.

Кто может принять участие

Программа рассчитана на две категории участников пострадавших в результате вооруженного конфликта в Украине:

людей с бизнес-идеями для запуска микробизнеса;

существующие микро-бизнесы, нуждающиеся в поддержке (индивидуальные, семейные с количеством работников до 10 человек).

Обязательные условия:

гражданство Украины и постоянное проживание участников программы на территории Украины;

для участников программы с существующими микробизнесами обязательно наличие зарегистрированного ФЛП на момент подачи заявки на участие в программе;

место реализации бизнеса , размещение производственных мощностей, расположение офиса, предоставление услуг в одной из следующих областей: Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская, Черкасская;

, размещение производственных мощностей, расположение офиса, предоставление услуг в одной из следующих областей: участник программы — учредитель или владелец бизнеса;

отсутствие правовых препятствий: заявитель не находится в процессе ликвидации или банкротства и не имеет налоговых долгов. Трудоустройство наемных работников (при наличии) в соответствии с требованиями официального трудового законодательства, отсутствие уголовного или коррупционного производства против руководителя или конечных бенефициарных владельцев бизнеса.

Важно! Грант предоставляется бесплатно на безвозвратной основе при условии целевого использования, предусмотренного Грантовым Соглашением между Эстонским советом по делам беженцев и получателем помощи.

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После приема заявок состоится отбор самых успешных бизнес-планов — его будет осуществлять экспертное жюри в составе трех человек. Будет оценен: бизнес-потенциал, реалистичность и актуальность бизнес-плана, план действий, перечень необходимых активов, финансовый прогноз и презентация бизнес-плана. С победителями будет подписан грантовый договор.

Текущий этап подачи заявок завершается в 23:59 13 августа 2025 года.

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