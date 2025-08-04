Бизнес-динамика: сколько компаний открыли и закрыли в Украине за полгода — Finance.ua

Бизнес-динамика: сколько компаний открыли и закрыли в Украине за полгода Сегодня 11:01

В первом полугодии 2025 года в Украине было зарегистрировано 18 277 новых компаний. Это почти столько же, сколько за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о стабилизации темпов открытия нового бизнеса. Однако до довоенных показателей еще далеко: в 2021 году за тот же период было открыто на 60% больше компаний.

Об этом сообщает Опенадабот

Закрытий стало больше

Не таким стабильным является показатель закрытий: за год количество ликвидированных компаний возросло на 19% — с начала года прекратили деятельность 6 653 предприятия. Таким образом, чистый прирост составил лишь 11 624 компании, что является самым низким показателем за последние пять лет.

Также следует отметить, что 97 новых компаний прекратили деятельность, не просуществовав даже полгода. Это больше, чем в 2024 году (92), но значительно меньше, чем в 2021 году (264).

География открытий и закрытий

Больше всего новых бизнесов было зарегистрировано в Киеве — 5 830 компаний, то есть почти треть от общего количества. На втором месте — Львовщина (1547), далее — Днепропетровская область (1531).

Эти же регионы лидируют и по количеству закрытий:

Киев — 717 компаний

Львовщина — 470

Днепропетровщина — 464

Самые дорогие компании

Как сообщает Опендатабот, абсолютным рекордсменом по размеру заявленного уставного капитала стала Украинско-Итальянская Партнерская Компания «ВелАльянс», планирующая работать в строительной отрасли. Ее капитал — 14,4 млрд грн.

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Самым массовым основателем года стал Ильницкий Виталий Павлович, на которого зарегистрировано 886 новых компаний только за этот год. Все они имеют уставный капитал от 1 млрд до 9,8 млрд грн. В общей сложности Ильницкий является владельцем более 3 тысяч компаний.

Следует помнить, что уставный капитал не всегда равен реальным деньгам. Он может включать в себя интеллектуальную собственность или имущество, оценить которое объективно сложно. При этом законодательство не ограничивает максимальный размер уставного капитала.

Кто и чем занимается

Больше всего новых компаний специализируются на оптовой торговле — на эту сферу приходится 15% всех регистраций. На втором месте — общественные организации, дальше — недвижимость, ІТ и агросектор.

В то же время именно ІТ-сфера демонстрирует быстрый рост — плюс 48% регистраций в год.

А вот общественные организации — лидеры по количеству закрытий: на них приходится 11% всех прекращенных компаний.

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