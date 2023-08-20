Еще одна страна ЕС вводит безлимитные билеты на поезда за 49 евро — Finance.ua

Еще одна страна ЕС вводит безлимитные билеты на поезда за 49 евро Сегодня 07:14 — Личные финансы

Еще одна страна ЕС вводит безлимитные билеты на поезда за 49 евро

В начале августа Португалия ввела проездной за 49 евро, с которым пассажиры могут совершить неограниченное количество поездок без ограничений по времени.

Об этом сообщает Euronews Travel

Билет за 49 евро в Португалии: что нужно знать пассажирам

Внедрением универсального проездного на железнодорожный транспорт за 49 евро Португалия присоединилась к другим странам, в частности, Германии и Испании, которые уже запустили подобные предложения.

Билет National Rail Pass доступен для всех пассажиров, включая туристов-иностранцев. Проездные ввела национальная железнодорожная компания Comboios de Portugal (CP), и они действительны во всех региональных железнодорожных сетях (с несколькими исключениями).

Путешественники с абонементом могут совершить неограниченное количество поездок без ограничений по времени. Однако в отличие от проездного билета в Германии по такой же цене, португальский билет не будет доступен в автобусах или междугородных поездах, таких как Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional и Internacional. Проездной также не действует в городских сетях Порту, Лиссабона и Коимбры.

Где действителен бюджетный проездной

Новый проездной билет можно использовать на большинстве региональных перевозок по всей стране, но есть несколько зон, где он не действует. Побережье Алентежа и район Коимбры не участвуют в программе. Это означает, что билет не будет действителен на следующих маршрутах:

Регуа-Посинью (линия Дору);

Коимбра-Фигейра-да-Фоз (пригород Коимбры);

Пинхал-Ново-Эвора и Пинхал-Ново-Вила-Нова-да-Барония (линия Алентежу);

Пинхал-Ново-Тюнесс (Южная линия).

Как приобрести проездной билет в Португалии за 49 евро

Проездной билет National Rail Pass в Португалии доступен всем путешественникам. Для этого нужно иметь карту клиента CP. Ее можно получить во всех кассах CP по всей стране. Карта стоит 6 евро.

Чтобы приобрести карту, необходимо иметь официальный документ, удостоверяющий личность. К примеру, паспорт, водительские права, а также цветную фотографию на паспорт. Также необходимо заполнить шаблон запроса на получение карты CP, который можно загрузить по ссылке

Национальный железнодорожный проездной билет действителен в течение месяца и его можно приобрести с 21 числа каждого месяца на следующий месяц.

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