Особенности жизни в Португалии: жилье, транспорт и медицина — Finance.ua

Особенности жизни в Португалии: жилье, транспорт и медицина Сегодня 17:00 — Личные финансы

В Португалии как в больших, так и маленьких городах существует дефицит жилья для долгосрочной аренды. Поэтому цены на жилье в этой стране достаточно высокие. К примеру, маленькая однокомнатная квартира в небольшом городе обойдется где-то в 350 — 400 евро. А в большом городе, таком как Лиссабон или Порту, за такое жилье придется заплатить 700 — 800 евро. Оплата за трехкомнатную квартиру для семьи в столице может доходить до 1500 евро в месяц.

Обычно при сдаче жилья нужно заплатить на определенный период заранее — от 3 до 6 месяцев. Квартиры сдаются без мебели или с ее минимальным количеством. Следовательно, арендаторам нужно еще покупать все необходимое для проживания. А если квартира уже с мебелью — конечно, цена на аренду будет еще выше.

Ежемесячные платежи: коммунальные услуги и страхование авто

Оплата за коммунальные услуги в Португалии составляет около 100 — 120 евро в месяц. Например, на семью из 3 человек нужно будет заплатить примерно:

за воду 30 евро;

за электричество 25 евро;

за газ 15 евро;

за Интернет от 25 евро.

Если у вас есть автомобиль, то также каждый месяц нужно оплачивать страховку около 20 — 30 евро. Кроме того, владельцы транспортных средств ежегодно платят налог на личный автомобиль. Размер платежей зависит от возраста машины, объема двигателя и других характеристик и составляет около 100 — 200 евро в год. В некоторых случаях налог можно уплачивать постепенно каждый месяц в течение года.

Как работает общественный транспорт

В крупных городах Португалии система общественного транспорта представлена ​​автобусами, трамваями, фуникулерами, метрополитеном и речным транспортом. К примеру, в Лиссабоне билет на метро стоит 1,5 евро, на автобус — примерно 1,7 евро. Но надо помнить, что цены на билеты, приобретенные непосредственно в автобусе или трамвае, выше по сравнению с приобретенными заранее.

Стоимость проезда также зависит от продолжительности поездки и внутри каких зон пролегает маршрут. В то же время месячный проездной билет стоит 40 евро.

Транспортное сообщение между городами обеспечивают автобусы и поезда. А вот в маленьких городах и селениях местного общественного транспорта нет. Обычно жители пользуются личными автомобилями или велосипедами. Средняя стоимость 1 литра бензина — 1,6 евро.

Медицинские услуги в Португалии

Медицина в Португалии на высоком уровне, но работает по схожей системе, как и в других странах Европы. То есть, чтобы посетить узкого специалиста, нужно ждать свободного места несколько недель. Поэтому португальцы не откладывают этот вопрос «на потом» и при первых симптомах болезни сразу обращаются к медикам. Однако при острой боли или угрозе жизни пациент может обратиться в отделение скорой помощи.

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Телеканал 24 По материалам:

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