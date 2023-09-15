Реестр призывников: данные каких ведомств будут в базе — Finance.ua
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Реестр призывников: данные каких ведомств будут в базе

Казна и Политика
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Реестр призывников: данные каких ведомств будут в базе
Реестр призывников: данные каких ведомств будут в базе
В Украине наполняют Единый государственный реестр призывников. Это позволит военкоматам автоматически получать данные из ряда государственных реестров, в частности, МВД, Минфина и Минздрава.
Об этом сообщает Минобороны.
Минобороны хочет нивелировать бюрократическую составляющую, чтобы уменьшить количество дополнительных визитов украинцев в ТЦК и СП для получения справок или разрешений.
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Одним из ключевых процессов плана трансформации является наполнение Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
На этом этапе в Минобороны проводят работу по организации информационного взаимодействия между Реестром и информационно-телекоммуникационными системами, реестрами, базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которыми являются государственные органы для повышения качества персональных данных призывников, военнообязанных и резервистов в Реестре.
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В настоящее время Минобороны ведет работу по определению механизмов обмена информацией с:
  • Министерством финансов;
  • Министерством внутренних дел;
  • Министерством образования и науки;
  • Государственной судебной администрацией.
Также Минобороны ведет работу по организации подписания совместных приказов с Министерством здравоохранения, Пенсионным фондом, Офисом генпрокурора и другими.
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На следующих этапах планируется организация работ по подписанию совместных приказов Минобороны об утверждении порядка электронного информационного взаимодействия с Министерством социальной политики, Министерством по делам ветеранов Украины и другими.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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