Реестр призывников: данные каких ведомств будут в базе — Finance.ua

Реестр призывников: данные каких ведомств будут в базе
В Украине наполняют Единый государственный реестр призывников. Это позволит военкоматам автоматически получать данные из ряда государственных реестров, в частности, МВД, Минфина и Минздрава.
Об этом сообщает Минобороны.
Минобороны хочет нивелировать бюрократическую составляющую, чтобы уменьшить количество дополнительных визитов украинцев в ТЦК и СП для получения справок или разрешений.
Одним из ключевых процессов плана трансформации является наполнение Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
На этом этапе в Минобороны проводят работу по организации информационного взаимодействия между Реестром и информационно-телекоммуникационными системами, реестрами, базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которыми являются государственные органы для повышения качества персональных данных призывников, военнообязанных и резервистов в Реестре.
В настоящее время Минобороны ведет работу по определению механизмов обмена информацией с:
- Министерством финансов;
- Министерством внутренних дел;
- Министерством образования и науки;
- Государственной судебной администрацией.
Также Минобороны ведет работу по организации подписания совместных приказов с Министерством здравоохранения, Пенсионным фондом, Офисом генпрокурора и другими.
На следующих этапах планируется организация работ по подписанию совместных приказов Минобороны об утверждении порядка электронного информационного взаимодействия с Министерством социальной политики, Министерством по делам ветеранов Украины и другими.
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