Нардепы предлагают изменить правила вручения повесток — Finance.ua

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Нардепы предлагают изменить правила вручения повесток

Казна и Политика
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Нардепы предлагают изменить правила вручения повесток
Нардепы предлагают изменить правила вручения повесток
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9566, который имеет целью изменить порядок проведения мобилизации в Украине.
Изменения планируется внести в ст. 38 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе».
Согласно изменениям, коммунальщикам и владельцам домов хотят предоставить право вручать повестки военнообязанным мужчинам на законодательном уровне.
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Также предлагается разрешить коммунальщикам и владельцам домов собирать информацию о военнообязанных мужчинах, а также содействовать их прибытию по вызову в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
«Законопроектом предложены изменения в несколько законов — с целью повышения мотивации к защите Отечества, оптимизации мобилизационной деятельности и содействия укреплению экономики, от состояния которой зависит и обороноспособность», — говорится в пояснительной записке.

Справка Finance.ua:

  • вручение повестки еще не означает, что военнообязанного сразу отправят на фронт. Существует 4 вида повесток;
  • после введения новых правил военного учета находящихся за рубежом военнообязанных украинцев начал интересовать вопрос, а могут ли им вручить повестку. Юрист объяснил, что консульским учреждениям за рубежом не предоставили права раздавать повестки, поэтому они этого не смогут делать.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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