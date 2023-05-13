Повестка и оповещение: что это такое и в чем разница — Finance.ua

Повестка и оповещение: что это такое и в чем разница Сегодня 06:39

Мобилизация в Украине продолжается, и военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет получают повестки. Но теперь кроме них военкомат может вручить еще и оповещения. Мы расскажем, что это такое, чем оно отличается от повестки и к чему обязывает.

Повестка и оповещение — в чем разница

Повестка в военкомат и оповещение — это не одно и то же. Повестка — это документ-распоряжение, обязывающее конкретного человека прибыть в определенный срок в ТЦК и СП — территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Оповещение — это тоже распоряжение от руководителя районного (городского) ТЦК и СП, но, в отличие от повестки, оповещения вручают не конкретному человеку, а адресуют:

органам местного самоуправления;

руководителям предприятий, учреждений и организаций;

учебным заведениям.

Оповещение обязывает сообщить конкретным гражданам о вызове в ТЦК и СП и обеспечить их прибытие в указанные сроки. То есть, по сути, оповещение — это механизм, который ТЦК и СП используют для вручения повесток военнообязанным.

К чему обязывает оповещение от военкомата

Оповещение не обязывает военнообязанного к каким-либо действиям. В первую очередь оно обязывает должностных лиц, руководителей предприятий, учреждений и т. п. , они должны:

сообщить военнообязанным о том, что им необходимо явиться в военкомат и встать на учет или уточнить свои данные;

обеспечить прибытие военнообязанных в ТЦК и СП в сроки, указанные в повестках (они прилагаются к оповещению).

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По словам юриста адвокатского объединения T&T Partners Владислава Юрчака, это не значит, что будет непременная мобилизация, а может предполагать уточнение информации и учета, формирование резерва. В то же время, если военнообязанный получил повестку, прилагавшуюся к оповещению, и проигнорировал ее, то неявка в военкомат влечет за собой ответственность.

Штрафы. Если обязательства по оповещению не выполнят работодатели, руководители предприятий и учреждений и должностные лица, то они будут нести административную ответственность по ст.210−1 КУоАП. Это может быть штраф в размере от 1700 до 3400 грн, а для должностных лиц — от 3400 до 5100 гривен.

Справка Finance.ua:

Законодательством не установлено место, в котором могут вручить повестку: это может быть и на блокпосту, и на улице. Однако вручению повестки всегда предшествует установление личности. На практике существуют повестки для:

уточнения учетных данных;

прохождения военно-врачебной комиссии;

призыва на военную службу в ВСУ (мобилизационное распоряжение);

прибытия на призывной участок.

Граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках руководителей ТЦК и СП).

УНІАН По материалам:

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