Изменения в правилах вручения повесток: что нужно знать — Finance.ua

Изменения в правилах вручения повесток: что нужно знать Сегодня 15:13 — Личные финансы

Изменения в правилах вручения повесток: что нужно знать

С 7 апреля 2023 г. Правительством было принято Постановление № 318, которое внесло изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в части порядка вручения повесток военнообязанным лицам. Об этом сообщает Юриличный справочник для ВПЛ. Так, в соответствии с введенными изменениями, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (далее — ТЦК и СП) осуществляют мероприятия оповещения и призыва граждан:

на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву);



на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период;



независимо от места их пребывания на военном учете.

То есть, например, вручение повестки в г. Киеве военнообязанному гражданину, стоящему на военном учете в г. Харькове, вполне законно и не может быть основанием для обжалования таких действий работников ТЦК и СП.

При этом полномочия ТЦК и СП не распространяются на:

военнообязанных и резервистов СБУ;

военнообязанных и резервистов Службы внешней разведки.



Обратите внимание! В период военного положения действует обязанность предоставлять документы для проверки по требованию уполномоченных лиц.

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Что касается повесток, то законодательством не установлено место, где могут вручить повестку: это может быть и на блокпосте, и на улице. Однако вручению повестки всегда предшествует установление личности.

На практике существуют повестки для:

уточнения учетных данных;

прохождения военно-врачебной комиссии;



призыва на военную службу в ВСУ (мобилизационное распоряжение);



прибытия на призывной участок.



Граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках руководителей ТЦК и СП).

Важно знать

Если лицо имеет отсрочку от призыва во время мобилизации, ему все равно могут вручить повестку, это законно, поскольку вручение повестки не равно автоматической мобилизации. Лицо должно прибыть на вызов и предоставить документальное подтверждение отсрочки.

Факт вручения повестки не может быть обжалован в суде. К такому выводу пришел Верховный Суд в постановлении от 8 сентября 2022 года по делу № 300/1263/22 К такому выводу пришел Верховный Суд в постановлении от 8 сентября 2022 года по делу № 300/1263/22 https://cutt.ly/i7FqAM3 . Как отмечают эксперты Юридического справочника для ВПЛ, если вы считаете, что вручение повестки произошло с нарушением процедуры, то можете оспаривать это при оценке повестки как доказательства по делам о привлечении к административной или уголовной ответственности.

При этом вид и мера ответственности за неприбытие по повестке зависит от цели вызова в ТЦК и СП: сверка учетных данных, собеседование, направление на прохождение медицинской комиссии или призыв на военную службу во время мобилизации.

Если речь идет о повестке о направлении на прохождение медицинской комиссии или сверку учетных данных, ответственность наступает по ст. 210-1 КУоАП (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации) или ст. 337 УК Украины (уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания).

Неявка по повестке о призыве на военную службу во время мобилизации является преступлением и наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет по ст. 336 Уголовного кодекса Украины.

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