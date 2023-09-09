Какие категории мужчин могут получить повестку повторно: кто входит в список — Finance.ua

Какие категории мужчин могут получить повестку повторно: кто входит в список Сегодня 14:00 — Личные финансы

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация были продлены до 15 ноября. Часть военнообязанных могут повторно получить повестки.

Об этом пишет «24 Канал».

Как отмечается, после полномасштабного вторжения военнообязанные либо добровольно пришли в ТЦК, либо получили повестку. Они прошли ВЛК и получили заключение: пригодны или нет к военной службе. Граждане, которые права на отсрочку не имеют, могут получить на улице повестку повторно.

Уточнять учетные данные в ТЦК необходимо в течение семи дней после любых изменений. Однако не реже, чем раз в пять лет.

Само же решение ВВК действительно в течение года. Некоторые виды отсрочки предоставляются на определенный срок — для обучения на год, затем нужно предоставлять новую справку, бронирование действует на шесть месяцев или пока существуют соответствующие основания для учреждения.

Повестки могут вручать повторно:

если ВВК проходили больше года назад;

для проверки учетных данных;

для проверки данных о забронированном работнике;

для проверки обстоятельств на отсрочку;

для мобилизации

В то же время повестки будут выдаваться двум категориям мужчин:

«Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно, изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц», — отметила пресс-секретарь Черкасского ТЦК Алина Кривошея.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

ТСН По материалам:

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