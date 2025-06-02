В приложении «Резерв+» два новых сервиса — Finance.ua

В приложении «Резерв+» два новых сервиса
Как сообщает Минобороны, в обновлении приложения Резерв+ добавились два новых сервиса.
Что нового
- отображение данных об инвалидности,
- сохранение предыдущей версии военно-учетного документа при его обновлении.
Данные об инвалидности отображаются в электронном военном документе, а именно группа и причина инвалидности.
Что касается документа, то его предыдущая версия будет храниться в приложении, если человек решит его обновить. То есть он не будет исчезать, как это было раньше. В случае чрезмерной погрузки на самом документе появляется лента с приблизительным временем обновления.
«Продолжаем наполнять Резерв+ полезными сервисами. Они создают для военнообязанных единую экосистему, способную удовлетворить их запросы без очередей и ожидания. Постепенно добавляем новые функции, которые помогут быть в курсе актуального статуса воинского учета»,
отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Напомним, в приложении «Резерв+», разработанном командой Министерства обороны, уже более 333 тысяч военнообязанных украинцев оформили отсрочку от мобилизации. Каждая третья отсрочка в стране оформляется именно через приложение.
Осенью 2024 года отсрочки в «Резерв+» запустили для трех категорий:
- людей с инвалидностью с пенсионным удостоверением ПФУ;
- студентов, аспирантов и докторантов;
- многодетных отцов, имеющих троих детей до 18 лет в общем браке.
Также сообщалось, что в приложении «Резерв+» появится функция мгновенного подтверждения от ТЦК. Время ожидания сократится с нескольких часов до нескольких секунд.
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