В приложении «Резерв+» два новых сервиса — Finance.ua
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В приложении «Резерв+» два новых сервиса

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В приложении «Резерв+» два новых сервиса
В приложении «Резерв+» два новых сервиса
Как сообщает Минобороны, в обновлении приложения Резерв+ добавились два новых сервиса.
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Что нового

  • отображение данных об инвалидности,
  • сохранение предыдущей версии военно-учетного документа при его обновлении.
Данные об инвалидности отображаются в электронном военном документе, а именно группа и причина инвалидности.
Что касается документа, то его предыдущая версия будет храниться в приложении, если человек решит его обновить. То есть он не будет исчезать, как это было раньше. В случае чрезмерной погрузки на самом документе появляется лента с приблизительным временем обновления.
«Продолжаем наполнять Резерв+ полезными сервисами. Они создают для военнообязанных единую экосистему, способную удовлетворить их запросы без очередей и ожидания. Постепенно добавляем новые функции, которые помогут быть в курсе актуального статуса воинского учета»,
отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Напомним, в приложении «Резерв+», разработанном командой Министерства обороны, уже более 333 тысяч военнообязанных украинцев оформили отсрочку от мобилизации. Каждая третья отсрочка в стране оформляется именно через приложение.
Осенью 2024 года отсрочки в «Резерв+» запустили для трех категорий:
  • людей с инвалидностью с пенсионным удостоверением ПФУ;
  • студентов, аспирантов и докторантов;
  • многодетных отцов, имеющих троих детей до 18 лет в общем браке.
Также сообщалось, что в приложении «Резерв+» появится функция мгновенного подтверждения от ТЦК. Время ожидания сократится с нескольких часов до нескольких секунд.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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