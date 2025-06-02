Когда Украина и ЕС представят модель взаимной торговли — Finance.ua

Когда Украина и ЕС представят модель взаимной торговли Сегодня 13:36 — Казна и Политика

Когда Украина и ЕС представят модель взаимной торговли

Как сообщил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка, Украина и ЕС на следующей неделе обсудят условия взаимной торговли, особенно в аграрном секторе.

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в июне могут совместно представить модель торговли на период до вступления Украины в ЕС, пишет Ужепредставить модель торговли на период до вступления Украины в ЕС, пишет Интерфакс

«Определенные модальности у нас есть, и они устроят и европейских фермеров, и наших — это так называемый переход на полную интеграцию в условия с ЕС… Думаю, в июне мы сможем представить эту модель совместно с Европейской Комиссией», — сказал Качка на форуме Forbes Money в Киеве.

«Не забегая вперед, потому что соглашение еще только в начальном процессе, но, думаю, в июне у нас будут нормальные новости о том, как будет происходить торговля между Украиной и ЕС на годы до вступления Украины в ЕС уже в рамках соглашения о свободной торговле, а не в рамках односторонних преференций ЕС», — добавил он.

Он напомнил, что с 6 июня, когда уже завершится действие АТМ, с точки зрения доступа на рынок ЕС для украинских экспортеров ничего не изменится.

«Мы перейдем на другие правила игры, и это произойдет летом 2025 года, это будет проходить достаточно плавно», — описал Качка переход.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль говорил , что угроз восстановления Европейским Союзом квот на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины нет. Квоты в торговле с ЕС будут действовать до внесения изменений в Соглашение об ассоциации.

Он напомнил, что Европейская комиссия и ЕС сделали беспрецедентный шаг, дав возможность Украине действовать вне квот, установленных до полномасштабного вторжения. Однако 5 июня эти условия завершают свое действие.

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