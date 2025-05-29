Шмыгаль рассказал детали о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС: о чем договорились — Finance.ua

Шмыгаль рассказал детали о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС: о чем договорились Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Шмыгаль рассказал детали о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС: о чем договорились

Как заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с главой правительства Финляндии Петтери Орпо, угроз возобновления Европейским Союзом квот на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины нет. Квоты в торговле с ЕС будут действовать до внесения изменений в Соглашение об ассоциации.

«Очень важно, что у Украины до войны, до начала масштабного вторжения, с Европой уже действовала зона свободной торговли. С 6 июня она и продолжит действовать», — сказал он.

Он напомнил, что Европейская комиссия и ЕС сделали беспрецедентный шаг, дав возможность Украине действовать вне квот, установленных до полномасштабного вторжения. Однако 5 июня эти условия завершают свое действие.

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О чем договорились

По словам Шмыгаля, предварительно стороны договорились о том, что зона свободной торговли в объеме квот 7/12 будет действовать до момента внесения изменений в статью 29 Соглашения об ассоциации.

«Поэтому мы понимаем, что этот семимесячный объем, который мы будем иметь в квотах, будет достаточным для того, чтобы Украина не почувствовала ухудшения тех условий, которые у нас были в течение предыдущих трех лет», — заверил Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что уже ведутся переговоры по внесению изменений в Соглашение.

«Я надеюсь, что мы совместно с Еврокомиссией в этом году наработаем и подпишем эти изменения. Соответственно, и украинский и европейский бизнес, уже имеющий подписанные контракты в пределах заключенных объемов и квот, не почувствует ухудшения», — подчеркнул он.

Ранее торговый представитель Украины и заместитель министра экономики Тарас Качка рассказал , что худший сценарий в торговле с Евросоюзом с 6 июня, когда завершится действие автономных торговых мер для Украины (так называемый «торговый безвиз»), это возвращение к действовавшему до войны режиму свободной торговли. По его словам, автономные торговые мероприятия в свое время существенно помогали Украине, особенно в отношении чувствительных товаров.

Укрінформ По материалам:

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