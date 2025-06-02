Рютте высказался по поводу членства Украины в НАТО — Finance.ua

Рютте высказался по поводу членства Украины в НАТО Сегодня 13:12 — Казна и Политика

Рютте высказался по поводу членства Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что все 32 союзника по Альянсу в Вашингтоне подтвердили, что путь Украины к членству в НАТО необратим, хотя и не определили конечные временные рамки этого процесса.

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Об этом руководитель Альянса заявил сегодня в Вильнюсе перед началом саммита В9 и стран Севера, сообщает корреспондент Укринформа.

«Когда речь идет об Украине, — в Вашингтоне было взято четкое обязательство всеми 32 странами-союзницами о необратимом пути для Украины, чтобы принять ее в НАТО. Не было конечной даты, не было такого, чтобы это понималось как часть мирного урегулирования, но очевидно это было долгосрочное обязательство всех 32 союзников. Мы строим этот мост прямо сейчас, с Командованием в Висбадене, с JTEC (Совместный центр анализа, тренировки и образования Украина — НАТО) в Польше, где мы изучаем все уроки, и со всеми другими направлениями сотрудничества между странами НАТО и Украиной», — отметил Марк Рютте.

россии относительно нерасширения НАТО на восток, если это поможет остановить войну. Ранее специальный посланник Дональда Трампа по Украине, генерал Кит Келлог заявил , что США могут согласиться на требование

Он также подчеркнул, что вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается, и эту позицию разделяют не менее четырех стран-членов Альянса.

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