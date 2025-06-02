Рютте высказался по поводу членства Украины в НАТО — Finance.ua
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Рютте высказался по поводу членства Украины в НАТО

Казна и Политика
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Рютте высказался по поводу членства Украины в НАТО
Рютте высказался по поводу членства Украины в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что все 32 союзника по Альянсу в Вашингтоне подтвердили, что путь Украины к членству в НАТО необратим, хотя и не определили конечные временные рамки этого процесса.
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Об этом руководитель Альянса заявил сегодня в Вильнюсе перед началом саммита В9 и стран Севера, сообщает корреспондент Укринформа.
«Когда речь идет об Украине, — в Вашингтоне было взято четкое обязательство всеми 32 странами-союзницами о необратимом пути для Украины, чтобы принять ее в НАТО. Не было конечной даты, не было такого, чтобы это понималось как часть мирного урегулирования, но очевидно это было долгосрочное обязательство всех 32 союзников. Мы строим этот мост прямо сейчас, с Командованием в Висбадене, с JTEC (Совместный центр анализа, тренировки и образования Украина — НАТО) в Польше, где мы изучаем все уроки, и со всеми другими направлениями сотрудничества между странами НАТО и Украиной», — отметил Марк Рютте.
Ранее специальный посланник Дональда Трампа по Украине, генерал Кит Келлог заявил, что США могут согласиться на требование россии относительно нерасширения НАТО на восток, если это поможет остановить войну.
Он также подчеркнул, что вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается, и эту позицию разделяют не менее четырех стран-членов Альянса.
По материалам:
Finance.ua
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