У Трампа заявили о готовности договариваться с путиным о нерасширении НАТО — Finance.ua

У Трампа заявили о готовности договариваться с путиным о нерасширении НАТО Сегодня 10:32 — Мир

У Трампа заявили о готовности договариваться с путиным о нерасширении НАТО

Специальный посланник Дональда Трампа по Украине, генерал Кит Келлог, заявил, что США могут согласиться по требованию россии относительно нерасширения НАТО на восток, если это поможет остановить войну.

Об этом он сказал в интервью ABC News

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«Это законная обеспокоенность россии. Они постоянно поднимают этот вопрос, говоря не только об Украине, но и о Грузии и Молдове. Мы отвечаем: хорошо, мы можем обсудить остановку расширения НАТО до ваших границ, ведь это их интерес безопасности», — объяснил он.

Он также подчеркнул, что вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается, и эту позицию разделяют не менее четырех стран-членов Альянса.

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«Мы неоднократно заявляли, что вступление Украины в НАТО не является приоритетом. И мы не единственные, кто так считает — еще, по крайней мере, четыре страны НАТО это подтверждают. Для вступления нужно согласие всех 32 членов», — добавил Келлог.

Напомним, президент россии владимир путин требует для прекращения войны письменных гарантий от Запада, что Украина, Грузия и Молдова не вступят в НАТО, а также снятия санкций, размораживания российских активов и защиты прав русскоязычного населения. Министр иностранных дел рф Сергей Лавров добавил, что россия настаивает на нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины, признании русского языка официальным и отказе Киева от части территорий.

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