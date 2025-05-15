Рубио заявил о готовности Трампа к любому механизму прекращения войны россии с Украиной — Finance.ua

Рубио заявил о готовности Трампа к любому механизму прекращения войны россии с Украиной Сегодня 15:12

Президент США Дональд Трамп открыт для любого механизма, который приведет к справедливому миру в войне между россией и Украиной.

Об этом сообщает The Guardian

Рубио, выступая перед неформальной встречей министров иностранных дел в Турции, заявил, что США хотят увидеть прогресс в ближайшие несколько дней, добавив, что военного разрешения конфликта не существует.

Встреча в Анталье

Как отмечает Bloomberg , неопределенность вокруг российско-украинских переговоров бросает тень на встречу министров иностранных дел НАТО в турецком курортном городе, которая началась вечером 14 мая.

Встречи в Анталье между Рубио и европейскими министрами иностранных дел дадут шанс сплотиться относительно Украины после того, как европейские лидеры выдвинули ультиматум в прошлые выходные, дав россии срок до 12 мая, чтобы согласиться на 30-дневное прекращение огня с Украиной.

Европейские лидеры заявили, что США поддерживают скоординированные санкции против россии, если Москва продолжит наносить удары по Украине. Но президент США Дональд Трамп публично не поддержал предложенную дату прекращения огня, и крайний срок настал и истек, а ни одна из сторон не прекратила боевых действий.

«Очевидно, что россия направляет в Турцию на эти мирные переговоры только делегацию более низкого уровня», — заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом второго дня встреч в Анталье.

Он заявил, что «по-прежнему осторожно оптимистичен» и что если россияне также захотят продолжить игру, то в течение следующих нескольких недель можно будет добиться некоторых прорывов.

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