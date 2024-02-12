РЭБ переведут на рыночные рельсы — Федоров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

РЭБ переведут на рыночные рельсы — Федоров

Казна и Политика
82
РЭБ переведут на рыночные рельсы — Федоров
РЭБ переведут на рыночные рельсы — Федоров
Украина имеет амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы, по примеру дронов.
Об этом сообщает вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров на канале «Дія» в YouTube.
Украина имеет амбиции открыть рынок РЭБ для предпринимателей.
Читайте также
«Работаем над тем, чтобы повторить успех, как по дронам. Максимально открыть рынок, сделать конкуренцию», — отметил Михаил Федоров.
По результатам компании будут конкурировать между собой за контракты с Минобороны.
«РЭБ присоединили к дроновой нормативке, чтобы у компаний была маржинальность, чтобы было легче заключать договоры», — добавил министр.
Читайте также
Как отмечается, Минобороны уже начало активное контрактирование РЭБ.
Федоров также отметил возможное создание отдельной бригады РЭБ.
Напомним, в ноябре прошлого года Федоров сообщил, что в Украине появится Армия роботов и Армия РЭБ (радиоэлектронной борьбы). На финансирование проектов «Армии дронов» в госбюджете-2024 предусмотрено 13 млрд грн до конца 2023 года и 43 млрд грн в 2024 году. Общая потребность ВСУ в приобретении дронов оценивается в 200 млрд грн.
Агентство оборонных закупок Министерства обороны в этом году планирует подписать контракты на сотни тысяч беспилотников.

Оборонно-промышленный комплекс и его развитие во время войны 🔍

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.