РЭБ переведут на рыночные рельсы — Федоров
Украина имеет амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы, по примеру дронов.
Об этом сообщает вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров на канале «Дія» в YouTube.
Украина имеет амбиции открыть рынок РЭБ для предпринимателей.
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«Работаем над тем, чтобы повторить успех, как по дронам. Максимально открыть рынок, сделать конкуренцию», — отметил Михаил Федоров.
По результатам компании будут конкурировать между собой за контракты с Минобороны.
«РЭБ присоединили к дроновой нормативке, чтобы у компаний была маржинальность, чтобы было легче заключать договоры», — добавил министр.
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Как отмечается, Минобороны уже начало активное контрактирование РЭБ.
Федоров также отметил возможное создание отдельной бригады РЭБ.
Напомним, в ноябре прошлого года Федоров сообщил, что в Украине появится Армия роботов и Армия РЭБ (радиоэлектронной борьбы). На финансирование проектов «Армии дронов» в госбюджете-2024 предусмотрено 13 млрд грн до конца 2023 года и 43 млрд грн в 2024 году. Общая потребность ВСУ в приобретении дронов оценивается в 200 млрд грн.
Агентство оборонных закупок Министерства обороны в этом году планирует подписать контракты на сотни тысяч беспилотников.
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