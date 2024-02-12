РЭБ переведут на рыночные рельсы — Федоров Сегодня 10:14 — Казна и Политика

РЭБ переведут на рыночные рельсы — Федоров

Украина имеет амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы, по примеру дронов.

Об этом сообщает вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров на канале «Дія» в YouTube.

Украина имеет амбиции открыть рынок РЭБ для предпринимателей.

Читайте также Ученые создали революционную технологию, которая позволит одному оператору управлять сразу 100 дронами

«Работаем над тем, чтобы повторить успех, как по дронам. Максимально открыть рынок, сделать конкуренцию», — отметил Михаил Федоров.

По результатам компании будут конкурировать между собой за контракты с Минобороны.

«РЭБ присоединили к дроновой нормативке, чтобы у компаний была маржинальность, чтобы было легче заключать договоры», — добавил министр.

Читайте также Украинские разработчики создали стратегический ударный дрон, эффективный в ночных операциях

Как отмечается, Минобороны уже начало активное контрактирование РЭБ.

Федоров также отметил возможное создание отдельной бригады РЭБ.

Напомним, в ноябре прошлого года Федоров сообщил , что в Украине появится Армия роботов и Армия РЭБ (радиоэлектронной борьбы). На финансирование проектов «Армии дронов» в госбюджете-2024 предусмотрено 13 млрд грн до конца 2023 года и 43 млрд грн в 2024 году. Общая потребность ВСУ в приобретении дронов оценивается в 200 млрд грн.

Агентство оборонных закупок Министерства обороны в этом году планирует подписать контракты на сотни тысяч беспилотников.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.