Ученые создали революционную технологию, которая позволит одному оператору управлять сразу 100 дронами — Finance.ua

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Ученые создали революционную технологию, которая позволит одному оператору управлять сразу 100 дронами

Технологии&Авто
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Ученые создали революционную технологию, которая позволит одному оператору управлять сразу 100 дронами
Ученые создали революционную технологию, которая позволит одному оператору управлять сразу 100 дронами
Ученые из Университета штата Орегон (OSU) доказали, что один оператор может управлять 100 или более дронами — это касается всех видов БПЛА, причем их можно комбинировать в пределах одного роя. Это стало возможно благодаря особому интерфейсу виртуальной реальности под названием I3, сообщает Interesting engineering.
VR-интерфейс I3 работает на базе Smart Information Flow Technologies — автоматизированной комплексной системы, обеспечивающей, в частности, и кибербезопасность. В настоящее время ИИ-система работает как симулятор — в виртуальной среде один оператор действительно смог управлять сразу несколькими беспилотниками, получив предварительно подготовленные сценарии и внеся небольшие коррективы в процессе работы.
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Тестирование системы управления роем дронов проходило в нескольких общевойсковых коллективных учебных центрах Министерства обороны США. Датчики фиксировали рабочую нагрузку и уровень стресса операторов каждые 10 минут по мере добавления дополнительной техники. Эти данные необходимы для понимания степени загруженности оператора и того, сможет ли один человек уследить за 100 дронами. Оказалось, что чем больше беспилотников, тем выше порог нагрузки, однако уже через несколько минут военные адаптировались к новым условиям и успешно справлялись с ними.
Систему управления роем дронов I3 от OSU можно использовать не только для гражданских целей, но и для военных, поскольку Университет работал над продуктом в рамках программы Offensive Swarm-Enabled Tactics (OFFSET) Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA).
В течение четырех лет исследователи изучали принципы работы 250 автономных транспортных средств (многороторных летательных аппаратов и наземных вездеходов), собирали информацию о городских районах, где из-за высоких зданий нарушается прямая видимость и ухудшается спутниковая связь, а также о военных полигонах. В конце концов все эти данные были проанализированы и учтены при разработке системы управления роем дронов, необходимого программного обеспечения, пользовательского интерфейса для оператора роя.
По материалам:
noworries
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