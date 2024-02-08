Ученые создали революционную технологию, которая позволит одному оператору управлять сразу 100 дронами — Finance.ua

Ученые создали революционную технологию, которая позволит одному оператору управлять сразу 100 дронами Сегодня 05:08 — Технологии&Авто

Ученые создали революционную технологию, которая позволит одному оператору управлять сразу 100 дронами

Ученые из Университета штата Орегон (OSU) доказали, что один оператор может управлять 100 или более дронами — это касается всех видов БПЛА, причем их можно комбинировать в пределах одного роя. Это стало возможно благодаря особому интерфейсу виртуальной реальности под названием I3, сообщает Interesting engineering.

VR-интерфейс I3 работает на базе Smart Information Flow Technologies — автоматизированной комплексной системы, обеспечивающей, в частности, и кибербезопасность. В настоящее время ИИ-система работает как симулятор — в виртуальной среде один оператор действительно смог управлять сразу несколькими беспилотниками, получив предварительно подготовленные сценарии и внеся небольшие коррективы в процессе работы.

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Тестирование системы управления роем дронов проходило в нескольких общевойсковых коллективных учебных центрах Министерства обороны США. Датчики фиксировали рабочую нагрузку и уровень стресса операторов каждые 10 минут по мере добавления дополнительной техники. Эти данные необходимы для понимания степени загруженности оператора и того, сможет ли один человек уследить за 100 дронами. Оказалось, что чем больше беспилотников, тем выше порог нагрузки, однако уже через несколько минут военные адаптировались к новым условиям и успешно справлялись с ними.

Систему управления роем дронов I3 от OSU можно использовать не только для гражданских целей, но и для военных, поскольку Университет работал над продуктом в рамках программы Offensive Swarm-Enabled Tactics (OFFSET) Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA).

В течение четырех лет исследователи изучали принципы работы 250 автономных транспортных средств (многороторных летательных аппаратов и наземных вездеходов), собирали информацию о городских районах, где из-за высоких зданий нарушается прямая видимость и ухудшается спутниковая связь, а также о военных полигонах. В конце концов все эти данные были проанализированы и учтены при разработке системы управления роем дронов, необходимого программного обеспечения, пользовательского интерфейса для оператора роя.

noworries По материалам:

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