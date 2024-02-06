Украинские разработчики создали стратегический ударный дрон, эффективный в ночных операциях — Finance.ua
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Украинские разработчики создали стратегический ударный дрон, эффективный в ночных операциях

Технологии&Авто
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Украинские разработчики создали стратегический ударный дрон, эффективный в ночных операциях
Украинские разработчики создали стратегический ударный дрон, эффективный в ночных операциях
Разработчики из SkyLab UA создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6. Беспилотник может наносить точные удары и особенно эффективен в ночных операциях — у него топовые ночные визуальные системы.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
По словам министра, дальность действия беспилотника — до 10 км. Кроме того, он может нести нагрузку до 6 кг, имеет высокоточную систему управления, а еще устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
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«Силы обороны уже опробовали Shoolika mk6 и дали свой фидбек: дрон важен для тактических операций, особенно в ночное время», — отметил министр цифровой трансформации.
Он добавил, что беспилотник находится в процессе кодификации НАТО. В планах — улучшить систему искусственного интеллекта для автономных миссий и камер, чтобы лучше искать цели и изменять курс для корректировки ударов с воздуха.
Федоров отметил, что технологии и инновации помогают эффективно уничтожать врага и призвал присоединяться к кластеру Brave1, который поддерживает разработчиков на всех этапах — от испытаний и подачи заявки на грант до кодификации по стандартам НАТО.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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