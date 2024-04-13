Развод онлайн: пошаговая инструкция, как подать заявление — Finance.ua

Развод онлайн: пошаговая инструкция, как подать заявление
В Украине можно подать заявление на развод не только через ЗАГС или суд. Это можно сделать и онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Как развестись онлайн
Для того чтобы дистанционно подать заявление на развод, необходимо воспользоваться сайтом Электронного суда.
- зайдите на сайт Электронный суд (государственная система электронной идентификации);
- зарегистрируйтесь по электронной почте и заходите каждый по электронно-цифровой подписи (ЭЦП) или через «Дію»;
- подайте заявление и загрузите документы;
- оплатите на сайте судебный сбор.
Вы сможете отслеживать, как продвигается дело через «Электронный суд», если правильно выполнили все шаги.
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В частности, можно будет узнать:
- решение суда;
- письма;
- даты заседаний.
Все это будет появляться на сайте, а уведомления о них вы будете получать на электронную почту.
Однако участие в судебных заседаниях и получение решения суда могут осуществляться только оффлайн.
Справка Finance.ua:
- расторжение брака, если в семье есть дети, проводится только через суд. Также наличие детей влияет на раздел имущества супругов, в частности раздел квартиры. Квартиру — общую собственность, делят 50 на 50, если дети не являются собственниками. Хотя доли могут быть и неравными — здесь уже решает суд;
- украинцы, которые находятся за границей и хотят оформить развод, могут воспользоваться доступом к административным услугам в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. Это можно сделать через дипломатические учреждения Украины за рубежом (посольства или консульства).
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