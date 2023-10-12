Розлучення за кордоном: як це зробити українцям — Finance.ua

Розлучення за кордоном: як це зробити українцям Сьогодні 21:00 — Страхування

Українці, яке перебувають за кордоном та хочуть оформити розлучення, можуть скористатися доступом до адміністративних послуг у сфері Державної реєстрації актів цивільного стану. Це можна зробити через дипломатичні установи України за кордоном (посольства або консульства). Про це повідомляє Міністерство юстиції, пише видання sud.ua.

Як розірвати шлюб за кордоном, якщо немає спільних дітей

Якщо подружжя перебуває в одній країні та не має спільних неповнолітніх дітей, вони можуть звернутися до найближчого диппредставництва України за кордоном та подати спільну заяву про розірвання шлюбу.

Українське законодавство не передбачає онлайн-процедури розірвання шлюбу в органах ДРАЦС, або в органах, яким делеговано такі повноваження.

Як розлучитися за кордоном, якщо є діти

Якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей або не може подати спільну заяву про розірвання шлюбу, наприклад, через перебування в різних містах або державах, або якщо розірвання шлюбу ініційовано лише однією стороною, єдиним способом розірвання шлюбу за законодавством України залишається його розірвання в судовому порядку.

Подружжя може скористатися онлайн-сервісом подачі заяв до системи Електронного суду.

Ще одним способом розірвання шлюбу може бути звернення до компетентних органів країни, в якій перебуває подружжя. У цьому випадку процедура розірвання шлюбу відбудеться відповідно до законодавства держави, де вони перебувають.

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uamedia За матеріалами:

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