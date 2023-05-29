Раздел недвижимости при разводе: когда квартира «не делится на два» — Finance.ua

Раздел недвижимости при разводе: когда квартира «не делится на два» Сегодня 08:01 — Личные финансы

Раздел недвижимости при разводе: когда квартира «не делится на два»

«Квартирный» вопрос при разводе возникает почти всегда: кто-то из супругов остается в помещении, а кто-то его покидает, скажем, получив деньги за свою долю. Или пара продает общую недвижимость и делит средства.

Однако в некоторых ситуациях разделить квартиру между парой, которая разрывает официальные отношения, не удастся, потому что по закону недвижимость, где они проживали семьей, не является их совместной собственностью. Об этом рассказали эксперты портала flombu.com.

Собственность в семье, в частности на недвижимость, существует в двух правовых измерениях:

общая совместная собственность супругов. Скажем, квартира принадлежит паре на равных условиях;

и личная частная собственность супруга. К примеру, недвижимость принадлежит только одному из них.

В зависимости от формы такой собственности можно распоряжаться недвижимым имуществом. А именно — делить или нет в процессе развода.

Когда квартира считается общей для супругов

Недвижимость, приобретенная супругами за время брака, принадлежит жене и мужу на праве совместной собственности. Даже если один из них не имел по уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т. п. ) самостоятельного заработка. Каждая вещь, приобретенная за время брака, кроме вещей индивидуального пользования, считается общей совместной собственностью пары.

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На квартиру или дом, приобретенные как общее имущество, оба из разводимой пары имеют одинаковые права. Продать такую недвижимость они могут только по взаимному согласию. Для этого нужно получить нотариально заверенное согласие второго супруга.

При разводе раздел такой недвижимости допустим в равных частях или по договоренности.

Недвижимость, не являющаяся общей совместной собственностью супругов

Квартира или дом принадлежит одному из пары, если считается личной частной собственностью. Тогда жилье неделимо во время развода.

К личной частной собственности жены или мужа относится недвижимость:

1) приобретенная ею/им до брака;

2) приобретенная ею/им во время брака — подаренная или унаследованная;



3) приобретенная за время брака, но за средства, принадлежавшие жене или мужу лично;



4) приобретенная во время брака в результате приватизации в соответствии с Законом Украины «О приватизации государственного жилищного фонда».



Когда земельный участок принадлежит к частной собственности одного из супругов

Земельный участок считается частной собственностью мужа или жены, если:

приватизированная в браке и до того находилась в ее или его пользовании;

или приватизирована из земельных участков государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций;

или она получена из земель государственной и коммунальной собственности в пределах бесплатной приватизации, определенных Земельным кодексом Украины.

С 8 февраля 2011 года по 12 июня 2012 года включительно земельный участок, приобретенный в результате безвозмездной передачи одному из супругов из земель государственной или коммунальной собственности, в частности приватизации, считался общей совместной собственностью супругов.

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Чтобы распоряжаться недвижимым имуществом, приобретенным до брака или приватизированным, подаренным, унаследованным во время брака, не нужно совершать дополнительных действий. Нотариус без проблем удостоверит любой договор по отчуждению такого имущества. Для этого не понадобится согласие второго супруга. И разделению при разводе такая недвижимость не подлежит.

Недвижимость, приобретенная в браке за личные средства одного из супругов

В то же время недвижимость, приобретенная в браке, не всегда является общей собственностью супругов и ее нельзя разделить, разрывая отношения. Бывает, кто-то из пары в браке покупает жилье исключительно за свой счет.

При разводе такая квартира или дом не подлежат разделу.

Однако, чтобы признать недвижимое имущество личной собственностью (например, квартира куплена за деньги, полученные от продажи имущества, принадлежащего такому супругу на праве личной собственности), муж или жена должны обратиться в суд и доказать, что недвижимость приобретена за его или ее собственные средства.

Суд по таким делам учитывает:

время приобретения недвижимого имущества;

средства, за которые объект был приобретен (источник приобретения).

Если эти два критерия одновременно не соблюдены, недвижимое имущество может быть признано принадлежащим одному из супругов на праве личной собственности.

Отстояв свое право на частную собственность на жилье в суде, супруги, которые разводятся, подтверждают единоличную собственность на недвижимость и, например, могут ее продать. Предоставив нотариусу решение суда о признании недвижимого имущества личной собственностью, согласие второго супруга на заключение сделки по купле-продаже квартиры уже не понадобится.

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