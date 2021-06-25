Как при разводе поделить квартиру, переданную в залог по ипотеке

С развитием ипотечного кредитования и ввиду немалого процента разводов в Украине в сфере недвижимости усугубляется новая проблема – как поделить жилье, находящееся в залоге по ипотечному кредиту.
Эксперты портала Flombu.com рассказали, что делать при разводе с жильем с ипотечным обременением.
Только через суд. В общем, поделить имущество, нажитое в браке, можно без обращения в суд, а с помощью нотариуса – заключить об этом договор. Впрочем, нотариусу не под силу урегулировать вопрос о разделении оформленной в ипотеку недвижимости при возникновении спора. Так что это придется делать исключительно в суде.
О важных новостях и законодательных нововведениях, которые так или иначе повлияют на кошельки украинцев, мы пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь! 🤫
Кроме того, в судебный процесс нужно будет вовлекать третье лицо – банк, который предоставил заем для покупки жилья, которое теперь супруги пытаются поделить.
Долг за приобретенное жилье отдавать придется и после официального развода. В таком случае возможны минимум три варианта решения проблемы.
1. Ипотеку не платит ни один из супругов. Это самый распространенный вариант решения ипотечного вопроса во время развода. Квартиру в ипотеке продают, поэтому в дальнейшем исчезнет потребность в выплате долгов, возникших при покупке недвижимости. За этим процессом непременно следит банк. Он же получает деньги от продажи жилья, «закрывая» вопросы ипотеки.
2. Ипотеку платят оба супруга. Это можно устроить двумя путями:
Читайте также: «Доступная ипотека 7%»: в каких регионах активнее всего берут кредиты на жилье
3. Один из супругов платит ипотеку самостоятельно. Один из супругов отказывается от дальнейших прав на жилье, а значит, и от выплаты ссуды на его покупку. А другой из супругов обязуется погашать ипотеку самостоятельно, приобретая после погашения долга перед банком единоличное право собственности на недвижимое имущество.
Этот вопрос можно урегулировать без суда. Однако, опасаясь того, что кто-то из пары, которая развелась, может изменить свое решение и этим в дальнейшем вызвать немало проблем, лучше сразу обратиться за помощью в суд.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минэнерго назвали дату повышения цен на электроэнергию для населенияВчера, 11:01 - 1830 15
Шмыгаль назвал сроки вступления Украины в ЕСВчера, 10:14 - 1059 11
Украина отказалась от электричества с Белорусской АЭС, находящейся вблизи границы с ЛитвойВчера, 07:43 - 575 6
С пробками на столичных дорогах будут бороться с помощью умных камерВчера, 08:30 - 371 3
Авансовый платеж за отопление. Удастся ли сэкономить на коммуналке в новых платежкахВчера, 21:43 - 318 2
В Киеве обнародовали новые тарифы на водуВчера, 13:00 - 5023 2
ФГВФЛ назвал основные показатели банка, который может «лопнуть»Вчера, 10:00 - 1837 1
В Минэнерго назвали дату повышения цен на электроэнергию для населенияВчера, 11:01 - 1830 15
В мире появился девятый миллиардер с состоянием более 100 млрд долларовВчера, 12:17 - 1113
Киевские таможенники задержали элитного «нелегала» - Lamborghini Aventador за 600 тысяч евроВчера, 11:33 - 1065 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 742 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1554 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 706 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1415 1
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2588 2