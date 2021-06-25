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Как при разводе поделить квартиру, переданную в залог по ипотеке

Как при разводе поделить квартиру, переданную в залог по ипотеке

С развитием ипотечного кредитования и ввиду немалого процента разводов в Украине в сфере недвижимости усугубляется новая проблема – как поделить жилье, находящееся в залоге по ипотечному кредиту.

Эксперты портала Flombu.com рассказали, что делать при разводе с жильем с ипотечным обременением.

Только через суд. В общем, поделить имущество, нажитое в браке, можно без обращения в суд, а с помощью нотариуса – заключить об этом договор. Впрочем, нотариусу не под силу урегулировать вопрос о разделении оформленной в ипотеку недвижимости при возникновении спора. Так что это придется делать исключительно в суде.

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Кроме того, в судебный процесс нужно будет вовлекать третье лицо – банк, который предоставил заем для покупки жилья, которое теперь супруги пытаются поделить.

Долг за приобретенное жилье отдавать придется и после официального развода. В таком случае возможны минимум три варианта решения проблемы.

1. Ипотеку не платит ни один из супругов. Это самый распространенный вариант решения ипотечного вопроса во время развода. Квартиру в ипотеке продают, поэтому в дальнейшем исчезнет потребность в выплате долгов, возникших при покупке недвижимости. За этим процессом непременно следит банк. Он же получает деньги от продажи жилья, «закрывая» вопросы ипотеки.

2. Ипотеку платят оба супруга. Это можно устроить двумя путями:

  • договорившись между собой о размере погашения ипотеки, не обращаясь в суд. При этом варианте развития событий обязательно надо переоформить договор с банком. Поскольку при заключении сделки с банковским учреждением один из супругов в основном становится ипотекодержателем, а другой – поручителем, после выплаты кредита на жилье собственником станет ипотекодержатель, а поручитель не сможет вступить в право собственности на квартиру по общей собственности, ведь супруги будут разведены;

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  • выплачивать ипотечные обязательства пропорционально долям в совместно нажитом имуществе. Этот вопрос решает суд.

3. Один из супругов платит ипотеку самостоятельно. Один из супругов отказывается от дальнейших прав на жилье, а значит, и от выплаты ссуды на его покупку. А другой из супругов обязуется погашать ипотеку самостоятельно, приобретая после погашения долга перед банком единоличное право собственности на недвижимое имущество.

Этот вопрос можно урегулировать без суда. Однако, опасаясь того, что кто-то из пары, которая развелась, может изменить свое решение и этим в дальнейшем вызвать немало проблем, лучше сразу обратиться за помощью в суд.

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По материалам Finance.UA
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