Расходы Украины на электронное правительство: анализ бюджета за последние годы (инфографика) — Finance.ua
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Расходы Украины на электронное правительство: анализ бюджета за последние годы (инфографика)

Казна и Политика
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Расходы Украины на электронное правительство: анализ бюджета за последние годы (инфографика)
Расходы Украины на электронное правительство: анализ бюджета за последние годы (инфографика)
Украина в последние годы значительно поднялась в мировых рейтингах цифрового правительства. В 2024 году она заняла 30 место в рейтинге электронного правительства ООН, поднявшись на 16 позиций по сравнению с 2022 годом. Для сравнения, в 2014 году Украина занимала лишь 87-е место.
«Слово и дело» исследовало, сколько средств из госбюджета тратится на электронное правительство и информатизацию.
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До создания Министерства цифровой трансформации финансирование электронного правительства и Национальной программы информатизации предусматривалось в бюджете Агентства по электронному управлению.
Расходы Украины на электронное правительство: анализ бюджета за последние годы (инфографика)
В 2015 и 2016 годах на эти цели в государственном бюджете было предусмотрено всего 2 млн гривен.
В 2017 году расходы выросли сразу на 11 650% - до 235 млн гривен.
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В 2019 году расходы снизили еще на 24,8% - до 97,5 млн гривен: 23,9 млн — на электронное правительство, 73,6 млн — на Национальную программу информатизации.
В 2020 году финансирование выросло на 7,1% - до 104,4 млн гривен. Сумма расходов на программу информатизации не изменилась, а на электронное правительство выросла до 30,8 млн. грн.
В 2021 году расходы из госбюджета на электронное правительство и информатизацию выросли почти в девять раз и составили 919,8 млн гривен. На электронное правительство выделили 317,8 млн гривен, на информатизацию — 602 млн грн.
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В первые два года полномасштабной войны бюджетные расходы на электронное правительство сократили, денег на программу информатизации вообще не выделяли.
В 2022 году в госбюджете предусмотрено 513,2 млн гривен (-44,2%), в 2023 году — 397,5 млн.
На 2024 год в бюджете заложили 606,7 млн гривен на электронное правительство и 128,8 млн на программу информатизации, всего — 735,5 млн (+85%).
В 2025 году на электронное правительство планируют потратить 951,5 млн гривен (+29,4%). Средства на программу информатизации в госбюджете не предусмотрены.
По материалам:
Слово і Діло
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