«Брак онлайн»: сколько пар уже поженилось в «Дія» — Finance.ua
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«Брак онлайн»: сколько пар уже поженилось в «Дія»

Технологии&Авто
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«Брак онлайн»: сколько пар уже поженилось в «Дія»
«Брак онлайн»: сколько пар уже поженилось в «Дія»
За три месяца работы сервиса регистрации брака через приложение «Дія» 1170 пар официально стали супругами.
Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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«В условиях войны брак онлайн особенно важен, это топуслуга для военных и пар, которые находятся на расстоянии», — написал Федоров.
Он отметил, что сервис стал революционным не только для Украины, но и для всего мира: впервые запущен полный цикл бракосочетания в смартфоне.
Глава Минцифры напомнил, что регистрация брака в «Дія» попала в список лучших изобретений мира от TIME, а также стала трендом в украинских соцсетях.
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Напомним, с 1 декабря 2024 года процедура бронирования работников от мобилизации будет доступна только в электронном формате через портал «Дія».
Также с 31 октября украинские предприниматели могут онлайн подавать заявки и получать заключение Министерства экономики о продлении предельных сроков расчетов в сфере международной торговли. Услуга уже начала работать в режиме бета-тестирования и станет доступна массово в декабре 2024 года.
По материалам:
Finance.ua
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