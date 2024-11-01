У «Дії» запустили бета-тест нової послуги для бізнесу — Finance.ua
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У «Дії» запустили бета-тест нової послуги для бізнесу

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У «Дії» запустили бета-тест нової послуги для бізнесу
У «Дії» запустили бета-тест нової послуги для бізнесу
З 31 жовтня українські підприємці можуть онлайн подавати заявки та отримувати висновок Міністерства економіки щодо продовження граничних строків розрахунків у сфері міжнародної торгівлі. Послуга вже почала працювати в режимі бета-тестування та стане доступною масово у грудні 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Про послугу

«Цифровізація продовження граничних строків валютних розрахунків — це те, про що давно просили українські експортери та імпортери. Тепер не потрібно ходити в банки та державні установи: документи можна подати онлайн менше, ніж за годину. Система автоматично перевірить заявку, допоможе виправити помилки і заощадить час. Цей крок зменшить ризик затримок, штрафів і блокування рахунків. Очікуємо, що міжнародні угоди завершуватимуться швидше, що сприятиме швидшому поверненню валюти в Україну», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Продовження граничних строків розрахунків можливе лише за окремими операціями з експорту та імпорту товарів.
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Послуга стосується товарів, виготовлення або доставка яких потребує тривалого терміну. Наприклад, промислового устаткування, медичного і військового обладнання, а також продукції, замовленої через міжнародні тендери. У 2023 році Мінекономіки видало близько 1 500 висновків про продовження граничних строків розрахунків, а за перше півріччя цього року — майже 600.

Хто може долучитись до тестування

У бета-тестуванні можуть взяти участь усі юридичні особи та ФОПи, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю. У рамках тесту послуга буде доступна для перших 100 підприємців, які звернуться за її отриманням. Протягом тестування працюватиме оперативна служба підтримки, яка допоможе у вирішенні можливих питань. Після успішного завершення тесту і врахування зворотного зв’язку від бізнесу послуга буде запущена повноцінно.

Протестувати послугу можна на порталі Дія. Для цього потрібно:

1. Перейти за посиланням на реєстрацію на бета-тест.
2. Заповнити форму.
3. Перевірити пошту — протягом 10 робочих днів на пошту надійде лист про початок бета-тестування з покроковими інструкціями.

Довідка Finance.ua:

  • у вересні в рамках проєкту єДозвіл запрацювала послуга реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Ця послуга є частиною комплексної послуги е-Підприємець на порталі Дія.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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