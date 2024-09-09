В «Дія» запустили брак онлайн: как это работает — Finance.ua

В «Дія» запустили брак онлайн: как это работает
Минцифра запустила услугу регистрации брака онлайн в «Дія».
Команда «Дія» цифровизировала полный цикл бракосочетания — от предложения любимым до подписи свидетельства, сообщает пресс-служба.
«Абсолютно безразлично, в какой точке мира вы находитесь, „Дія“ узаконит вашу любовь за 30 минут. Только вы, партнер, смартфоны и церемониймейстер. Клик-клик — и вы муж и жена», — говорится в сообщении.
Теперь никаких ожиданий и поездок в учреждения для подачи заявлений и выбора дат церемонии. Достаточно открыть приложение, сделать несколько кликов и выбрать дату. А потом просто по уведомлению прийти на церемонию.
Как воспользоваться услугой:
1. Обновите «Дія» и зайдите в Сервисы — Брак онлайн.
2. Выберите Сделать предложение и отправьте уведомление половинке на удобный мессенджер.
3. Возлюбленный человек получит его и должен ответить в течение 14 дней.
4. После согласия представьте свои данные для заявления в течение 12 часов.
5. Система предложит свободные даты — ближайшие для церемонии будут через 5 дней.
Также в «Дія» можно определить, что делать с фамилией после свадьбы: оставить свою, взять фамилию партнера или сделать двойную. А после регистрации брака свидетельство подтянется в «Дія» за 24 часа, а физический экземпляр придет по почте.
Уже в день свадьбы зайдите по ссылке в «Дія» на онлайн-церемонию, где вас ждет сотрудник Цифрового ГРАГСа. Процесс женитьбы длится до 30 минут. Все, что от вас требуется — смартфон и интернет.
Цифровое свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в «Дія» в течение суток. А физический документ закажете доставкой Укрпочты или заберете в отделении. Отменить заявление о браке можно также через «Дія». А повторно подать его — в любое время.
Технически процесс обеспечивает платформа видеосвязи Webex от американской корпорации Cisco.
Кому доступна услуга
Женитесь в «Дія», если вы:
- совершеннолетний гражданин Украины;
- имеете верифицированный налоговый номер;
- имеете ID-карту или загранпаспорт в «Дія»;
- не состоите в другом браке;
- если разведены — об этом есть данные в реестре ГРАГС.
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