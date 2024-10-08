Рада закрепила законом приверженность Украины «зеленому курсу» ЕС — Finance.ua

Рада закрепила законом приверженность Украины «зеленому курсу» ЕС Сегодня 16:15 — Энергетика

Рада закрепила законом приверженность Украины «зеленому курсу» ЕС

Верховная Рада одобрила в целом рамочный правительственный евроинтеграционный законопроект № 11 310 об основных принципах государственной климатической политики.

Об этом сообщил депутат парламента из фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Как говорится в пояснительной записке к документу, он определяет правовые и организационные принципы политики, направленной на обеспечение низкоуглеродного развития Украины, достижение климатической нейтральности, адаптацию к изменению климата и выполнение международных обязательств Украины в этой сфере.

В частности, в нем прописаны особенности формирования и достижения целей государственной климатической политики и основы обеспечения климатического планирования на общегосударственном, региональном и местном уровнях, особенности отчетности в соответствии с требованиями Рамочной конвенции ООН об изменении климата и сборе данных для этих целей.

Также определяются основы создания национальной системы инвентаризации антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителей парниковых газов, функционирования национальной системы отслеживания внедрения политик и мероприятий и прогнозирования в сфере изменения климата.

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Законопроект был разработан во исполнение еще довоенного решения Совета национальной безопасности и обороны, которое было принято 23 марта 2021 года. Впрочем, внес его Кабинет министров в парламент только в конце мая 2024 года. В первом чтении он был одобрен 16 июля.

Правительство отмечает, что Украина на политическом уровне поддержала Европейский зеленый курс, определяющий комплекс мер политики ЕС на ближайшие годы с целью устойчивого зеленого перехода Европы к климатически нейтральному континенту до 2050 года.

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Ожидается, что принятие документа будет способствовать выполнению обязательств Украины по международным договорам, в частности, по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотскому протоколу к ​​ней и Парижскому климатическому соглашению, Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальскому протоколу о веществах, разрушающих озоновый слой

Также это приблизит украинское климатическое законодательство к праву ЕС, в частности, регламенту 2021/1119, который устанавливает основу для достижения климатической нейтральности, и регламенту 2018/1999 об управлении Энергетическим союзом и смягчении последствий изменения климата в части отчетности.

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