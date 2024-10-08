Рада закрепила законом приверженность Украины «зеленому курсу» ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада закрепила законом приверженность Украины «зеленому курсу» ЕС

Энергетика
19
Рада закрепила законом приверженность Украины «зеленому курсу» ЕС
Рада закрепила законом приверженность Украины «зеленому курсу» ЕС
Верховная Рада одобрила в целом рамочный правительственный евроинтеграционный законопроект № 11 310 об основных принципах государственной климатической политики.
Об этом сообщил депутат парламента из фракции «Голос» Ярослав Железняк.
Как говорится в пояснительной записке к документу, он определяет правовые и организационные принципы политики, направленной на обеспечение низкоуглеродного развития Украины, достижение климатической нейтральности, адаптацию к изменению климата и выполнение международных обязательств Украины в этой сфере.
Читайте также
В частности, в нем прописаны особенности формирования и достижения целей государственной климатической политики и основы обеспечения климатического планирования на общегосударственном, региональном и местном уровнях, особенности отчетности в соответствии с требованиями Рамочной конвенции ООН об изменении климата и сборе данных для этих целей.
Также определяются основы создания национальной системы инвентаризации антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителей парниковых газов, функционирования национальной системы отслеживания внедрения политик и мероприятий и прогнозирования в сфере изменения климата.
Читайте также
Законопроект был разработан во исполнение еще довоенного решения Совета национальной безопасности и обороны, которое было принято 23 марта 2021 года. Впрочем, внес его Кабинет министров в парламент только в конце мая 2024 года. В первом чтении он был одобрен 16 июля.
Правительство отмечает, что Украина на политическом уровне поддержала Европейский зеленый курс, определяющий комплекс мер политики ЕС на ближайшие годы с целью устойчивого зеленого перехода Европы к климатически нейтральному континенту до 2050 года.
Читайте также
Ожидается, что принятие документа будет способствовать выполнению обязательств Украины по международным договорам, в частности, по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотскому протоколу к ​​ней и Парижскому климатическому соглашению, Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальскому протоколу о веществах, разрушающих озоновый слой
Также это приблизит украинское климатическое законодательство к праву ЕС, в частности, регламенту 2021/1119, который устанавливает основу для достижения климатической нейтральности, и регламенту 2018/1999 об управлении Энергетическим союзом и смягчении последствий изменения климата в части отчетности.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.